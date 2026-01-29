824 عضوية صناعية جديدة في غرفة عجمان بالنصف الثاني 2025

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن تحقيق نمو بنسبة 10% في تسجيل المنشآت الجديدة خلال النصف الثاني 2025، حيث بلغ عددها 824 منشأة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وتسعى الغرفة من خلال هذه النتائج إلى تعزيز القطاع الصناعي في الإمارة عبر دعم الابتكار وتطوير القدرات الإنتاجية، فضلاً عن فتح آفاق التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في معرض «جلفود 2026» في دبي، حيث ركزت على تعزيز قنوات التواصل وتوسيع مجالات التعاون مع الوفود والجهات المحلية والدولية المشاركة، كما تهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى بناء شراكات استراتيجية فعالة تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية وتفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع.

ويضم جناح الغرفة المشارك في الحدث العالمي 6 منشآت صناعية من عجمان، بهدف استعراض الإمكانات المتقدمة للصناعات الغذائية والتحويلية في الإمارة، وتسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية وقدراتها التنافسية، وفتح آفاق أوسع للوصول إلى أسواق جديدة دعماً لنمو الصادرات المحلية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن «جلفود» يعد منصة عالمية ديناميكية رائدة، تجمع تحت مظلتها آلاف العارضين من أكثر من 195 دولة، لاستعراض ما يزيد على 1.5 مليون منتج في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الأغذية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن «جلفود» يكتسب أهميته من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لكبرى المصانع والشركات الغذائية العالمية، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، إلى جانب دورها المحوري كمركز دولي داعم لسلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم.

وأوضحت جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، أن مشاركة أعضاء غرفة عجمان من المنشآت الصناعية يأتي في إطار دعم المصانع المحلية وتمكينها من الترويج لمنتجاتها على منصات دولية كبرى، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصاً نوعية للتواصل المباشر مع المستثمرين والموزعين، واستكشاف أسواق جديدة، وعقد شراكات تسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأكدت على مواصلة الغرفة لاستراتيجيتها في تعزيز حضورها الدولي من خلال المشاركة المتنوعة في المعارض العالمية، بما يسهم في تعميق شبكة علاقاتها التجارية وتوسيع فرص التعاون، وبما يعكس التزام الغرفة بدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز مكانة عجمان كمركز صناعي وتجاري مستدام.

ويشهد جناح غرفة عجمان مجموعة مكثفة من اللقاءات الثنائية مع العديد من الوفود الرسمية، حيث استقبلت الغرفة وفد غرفة أم القيوين ووفد غرفة التجارة العربية الكولومبية، في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.