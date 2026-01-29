«فيتش»: الإمارات تقود الاستثمار خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال 2026

أبقت وكالة «فيتش» على نظرة محايدة للشركات الخليجية في 2026، مع توقعات إيجابية خاصة للشركات الإماراتية المدعومة بالاستثمارات الحكومية القوية في البنية التحتية والسياحة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات ستقود الاستثمارات في القطاعات غير النفطية خلال 2026، حيث تستمر البرامج الحكومية في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياحة. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 %.

وقالت الوكالة إن الشركات الإماراتية حافظت على زخم قوي في إصدار الديون خلال 2025، حيث كانت في طليعة الشركات الخليجية التي لجأت إلى أسواق رأس المال الدولية لإعادة تمويل الاستحقاقات القادمة مبكراً.

وشكلت الصكوك نحو 80 % من إصدارات أسواق رأس المال للشركات الإماراتية، وهي أعلى نسبة في 5 سنوات، مع استمرار الطلب القوي من البنوك الإسلامية الإقليمية والمستثمرين المؤسسيين.

وكان هذا من أسباب ارتفاع إصدارات الأسهم للشركات الإماراتية بنسبة 10 % على أساس سنوي في 2025، ما أضاف مزيداً من السيولة والتنويع للكيانات الإماراتية.

وتوقعت «فيتش» أن يحافظ مطورو العقارات في الإمارات على تأثيرهم عبر سلسلة القيمة، مع وصول هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى نحو 26.8 % في 2026، ما يعكس الطلب المرن والسيطرة المنضبطة على التكاليف.