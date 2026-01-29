«اقتصادية رأس الخيمة» تتعامل مع 937 شكوى استهلاكية في 2025

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تعاملها مع 937 شكوى استهلاكية خلال عام 2025، بنسبة معالجة بلغت 95 %، في خطوة تعكس فعالية منظومة حماية المستهلك، وسرعة استجابة الفرق الرقابية للبلاغات والمخالفات في الأسواق المحلية.

وأوضحت الدائرة أن جزءاً من هذه الشكاوى يرتبط بانتهاكات حقوق العلامات التجارية، إذ تم تسجيل 28 شكوى حول تداول منتجات مقلدة، تحمل علامات تجارية معروفة في أسواق الإمارة، ما استدعى تنفيذ حملات تفتيشية عاجلة ومكثفة من قبل الفرق الرقابية.

وأضافت الدائرة أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة 666.255 قطعة مقلدة من 71 متجراً ومنشأة تجارية، بقيمة سوقية إجمالية تقدر بأكثر من 31 مليون درهم، بهدف حماية الملكية الفكرية على مستوى الإمارة خلال العام الماضي.

وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز سلامة الأسواق،وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ودعم التجار الملتزمين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي.

وشددت الدائرة على أن تداول السلع المقلدة لا يقتصر ضرره على المستهلك من حيث الجودة والسلامة، بل يمتد أيضاً ليؤثر على سمعة الأسواق المحلية وثقة المستثمرين، ويقوض جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

ودعت الدائرة المستهلكين للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو منتجات مشبوهة في الأسواق، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الشفافية التجارية، لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، تدعم مكانة رأس الخيمة الاقتصادية على مستوى الدولة.