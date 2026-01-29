«طيران الإمارات» تستقطب 20 ألف موظف خلال السنوات الـ5 المقبلة

عادل الرضا: 150 طائرة سيتم تجهيزها بخدمة الإنترنت عبر ستارلينك بنهاية العام

83 طائرة تم تحديثها من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777 حتى الآن

أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» ، أن الزخم المتواصل في الطلب على السفر، إلى جانب برامج التوسع التي تنفذها الناقلة واستلام طائرات جديدة وفتح وجهات، يفرض مواصلة استقطاب الكفاءات من مختلف الأسواق المحلية والعالمية بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن الشركة ستحتاج إلى أكثر من 20 ألف موظف ضمن قطاع العمليات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال في تصريحات صحفية: خطط التوظيف تشمل معظم الأقسام والإدارات من بينها أطقم الضيافة الجوية، وخدمات المطارات، والطيارين، والمهندسين، وغيرها بما ينسجم مع النمو المتواصل في الأسطول واتساع شبكة الوجهات، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تواصل عمليات الاستقطاب لتلبية احتياجاتها التشغيلية ولا يوجد هناك أي صعوبة في استقطاب الكفاءات في ظل المزايا التنافسية التي توفرها دبي على صعيد بيئة العمل وجودة الحياة.

وكشف عن اعتماد الشركة حزمة من البرامج المتخصصة الرامية إلى استقطاب مزيد من الكوادر الوطنية، من خلال تأهيل وتدريب المواطنين الإماراتيين لشغل وظائف متنوعة تلبي احتياجات القطاعات التشغيلية المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت سلسلة من برامج التدريب التي نجحت في استقطاب المئات من أبناء وبنات الوطن الطموحين.

وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تستعد لاستلام 17 طائرة من طراز «إيرباص A350» خلال السنة المالية الجديدة، ما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم توسعها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال تحتفظ بست طائرات من طراز «إيرباص A380» خارج الخدمة منذ جائحة «كوفيد 19»، ومن المتوقع إعادة نحو ثلاث طائرات منها إلى الخدمة خلال العام الجاري، بعد إخضاعها لبرامج صيانة شاملة تهدف إلى تأهيلها وفق أعلى المعايير التشغيلية قبل عودتها إلى الأسطول.

وأوضح أن هذه العملية تتزامن مع إحالة بعض الطائرات الأقدم إلى التقاعد، إلى جانب الاستلام التدريجي لطائرات جديدة، في إطار إدارة مرنة للأسطول توازن بين متطلبات التشغيل والكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال إن مجموعة الإمارات سجلت أداءً متميزاً خلال النصف الأول من سنتها المالية 2025 ـ 2026، مدفوعة بارتفاع مستويات الطلب على خدماتها، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار النمو في شبكتها العالمية، ما انعكس إيجاباً على نتائجها المالية ومؤشراتها التشغيلية.

وأكد أن طيران الإمارات تمضي قدماً في توسيع استثماراتها في تطوير منتجاتها وخدماتها المتكاملة، سواء على متن الطائرات أو على الأرض، عبر الارتقاء بخدمات الضيافة، وتجهيزات المقصورات، والبنية التحتية التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة سفر استثنائية بمستويات عالمية في مختلف الدرجات.

وأوضح أن هذه التوجهات تعكس ثقة راسخة بمستقبل الطلب المتنامي على السفر إلى دبي لأغراض السياحة والأعمال.

وقال إن الطلب على رحلات شبكة طيران الإمارات العالمية ما زال قوياً، مشيراً إلى استمرار الناقلة في تشغيل جدول رحلاتها بشكل منتظم.

وأن طيران الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتقديم تجربة سفر استثنائية، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لتوفير 38 صالة خاصة مع نهاية العام الجاري في مطارات حول العالم، ضمن جهودها لتعزيز مستوى خدمات الصالات في المحطات الخارجية، موضحاً أن حجم الاستثمار في تحديث الصالات سيصل إلى نحو 500 مليون درهم.

وفي إطار تحسين تجربة السفر على متن الطائرة، أشار إلى أن 10 طائرات من طراز بوينغ 777 باتت مجهزة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الطائرات المزودة بالخدمة 150 طائرة بنهاية العام الجاري.

وقال إن الناقلة أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ برنامجها الأضخم على الإطلاق لتحديث مقصورات الطائرات، حيث تم الانتهاء من تحديث 83 طائرة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777 حتى الآن، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر عبر مختلف الدرجات، مشيراً إلى أن الدرجة السياحية الممتازة باتت متوفرة حالياً على متن 105 طائرات ضمن أسطول طيران الإمارات، ما يعكس الطلب المتزايد من المسافرين على هذه الفئة، ويجسد التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر مرنة ومنتجات عالية الجودة.

في إطار جهودها لدعم برنامج التحديث وتعزيز القدرات الصناعية محلياً، قال الرضا إن طيران الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «سافران» خلال معرض دبي للطيران العام الماضي، بهدف إنشاء منشأة متطورة لتصنيع وتجميع المقاعد في دبي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على إنتاج مقاعد درجتي الأعمال والدرجة السياحية، بما يلبي متطلبات برنامج تحديث مقصورات الطائرات.

وأشار إلى أن تأخير تسلم طائرات «بوينغ 777X» دفع طيران الإمارات إلى الإبقاء على بعض الطائرات في الخدمة لفترات أطول من المخطط لها، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.