دبي ضمن المدن الثلاث الأكثر افتتاحاً للغرف الفندقية في 2026

تستعد مدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ للسيطرة على نمو مخزون غرف الفنادق العالمية في عام 2026، حيث تقود دبي وشنغهاي وبكين طفرة العرض في المنطقة، وفقاً لبيانات مجموعة «كو ستار».

وعالمياً تتصدر شنغهاي بـ7,457 غرفة، تليها لندن بـ5,822 غرفة، ثم دبي بـ 5,053 غرفة، الأسواق، والمتوقع أن تشهد إضافة أكبر عدد من الغرف الفندقية، خلال العام الجاري، بحسب «إف تي إن نيوز».

ومن حيث المناطق تتفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المناطق الأخرى، حيث يتوقع افتتاح أكثر من ربع مليون غرفة فندقية جديدة هذا العام، تليها الأمريكتان 132,479 غرفة، ثم أوروبا 123,789 غرفة، وأخيراً الشرق الأوسط 54,238 غرفة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط تأتي الدوحة بـ 2406 غرف في المرتبة الثانية بعد دبي، وعلى مستوى أوروبا فتأتي إسطنبول بـ3,017 غرفة في المرتبة الثانية بعد لندن.

ومن بين جميع أسواق الولايات المتحدة فيتوقع أن تفتتح مدينتا نيويورك 4,852 غرفة، وفينيكس 3,650 غرفة، لتكونا صاحبتي أكبر عدد من الغرف الفندقية المضافة في 2026، تليهما دالاس بـ3,558 غرفة، وأورلاندو بـ1,988 غرفة.

وفي أمريكا الجنوبية تحتل مدينة كانكون المكسيكية المرتبة الأولى بـ1,839 غرفة متوقعة، لتصبح أحد أهم الأسواق من حيث عدد الغرف الجديدة في عام 2026.

وبحسب المناطق ففي الشرق الأوسط وأفريقيا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى 18,273 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 51,238 غرفة العام الجاري، وفي آسيا والمحيط الهادئ فإن عدد الغرف المفتتحة في 2025 وصل إلى 189,471 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 251,234 غرفة العام الجاري، وفي أوروبا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى نحو 56,043 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 123,789 غرفة العام الجاري، وفي الأمريكتين فقد تم افتتاح 99,056 غرفة في العام الماضي، فيما يتوقع افتتاح 132,479 غرفة العام الجاري.