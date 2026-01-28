رهن قطعتي أرض بـ11 مليار درهم في دبي

شهد السوق العقاري بدبي صفقتين قياسيتين لرهن قطعتي أرض بقيمة 11 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، تقع قطعتي الأرض في منطقة قناة دبي المائية.

الأرض الأولى بقيمة 10.3 مليارات درهم وتمتد على مساحة 1.1 مليون متر مربع، والثانية بقيمة 751 مليون درهم وتمتد على مساحة 1 مليون متر مربع.

وواصل السوق العقاري بدبي أداءه القوي خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت التصرفات العقارية مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم، توزعت على 2.4 مليار درهم مبيعات عبر 559 صفقة، و11.3 مليار درهم رهون عبر 119 صفقة، و51 مليون درهم هبات عبر 16 صفقة.