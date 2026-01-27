الإمارات تتصدر عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك بنهاية 2025

تبوأت الإمارات صدارة الأسواق العالمية في سرعة شبكات الإنترنت المتحرك بنهاية عام 2025 فيما سجلت المرتبة الثانية عالمياً على صعيد الإنترنت الثابت بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وارتفعت سرعة الانترنت المتحرك في الإمارات بنسبة تجاوزت 52% خلال العام الماضي لتحافظ شبكات مشغلي الاتصالات المحليين "اي اند " و"دو" على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك ليظل السوق المحلي في صدارة أكثر من 100 دولة على مدار العام الماضي.

وطبقا لبيانات بيانات مؤشر " speedtest" المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً فقد عززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ حتى نهاية 2025، حيث ارتفعت السرعة في الإمارات من سرعة ناهزت 454 ميجا بت في ديسمبر 2024 إلى 691 ميجا بت في ديسمبر الماضي.

فيما رفعت قطر التي جاءت بالمرتبة الثانية عالميا السرعة من 383.5 ميجا بت إلى 573.5 ميجا بت، ثم السوق الكويتي الذي حل الثالث عالميا رافعا السرعة من 257.2 ميجا بت في نهاية العام الماضي إلى 415.7 ميجا بت، كما كانت البحرين بدورها ضمن قائمة الدول الأكثر سرعة محققة المرتبة الرابعة عالميا 303 ميجا بت في نهاية الشهر الماضي.

وحافظت الدول الخليجية على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات منها سنغافورة التي سجلت سرعة 199.7 ميجا بت و "الولايات المتحدة" التي سجلت سرعة 197.5 ميجا بت.

وعلى صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت تجاوزت السرعة في السوق الإماراتي 382.3 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة مثل فرنسا بسرعة 349 ميجا بت وشيلي بسرعة 348.4 ميجا بت والولايات المتحدة التي حققت سرعة 345 ميجا بت في الثانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة للاتحاد الدولي للاتصالات تصدر سوق الإمارات في استخدام الإنترنت من خلال الحواسيب الشخصية والالواح الذكية العام الماضي حيث كانت نسبة الوصول أكثر من 75% لمستخدمي الحواسيب وحوالي 50% من مستخدمي الألواح فيما جاءت الإمارات في صدارة الأسواق عالميا من حيث حجم الاستخدام الأسبوعي للإنترنت.