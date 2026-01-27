«جلفود 2026».. تنوع عالمي وفرص استثمارية واعدة

يواصل معرض «جلفود 2026» ترسيخ مكانته كأكبر وأهم منصة عالمية لقطاع الأغذية والمشروبات، حيث يجمع تحت سقف واحد صناع القرار، والمصنعين، والمستثمرين.

ورواد الابتكار من مختلف دول العالم. ولا يقتصر دور المعرض على استعراض المنتجات، بل يشكل مساحة استراتيجية للحوار حول مستقبل الأمن الغذائي، والاستدامة، وسلاسل التوريد، والابتكار الغذائي.

وفي هذا السياق نستعرض آراء عدد من الشركات حول مشاركتها في المعرض ودوره في دعم نمو أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق، والإسهام في تحقيق أهداف الأمن الغذائي محلياً وعالمياً.

شراكات وحلول

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: نحرص دائماً على المشاركة في «جلفود» لما يمثله من أهمية في بناء الشراكات واستعراض أحدث الحلول والابتكارات.

وتتمحور رؤية الشركة «من المزرعة إلى المائدة» حول بناء منظومة متكاملة تُمكّننا من تحقيق المزيد من الابتكارات بسرعة أكبر، والتوسع بذكاء، وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

ومع توقع وصول سوق السلع الاستهلاكية في المنطقة إلى 650 مليار دولار بحلول 2030 فإننا نعمل على تلبية هذا الطلب من خلال تعزيز قدراتنا في مجالات التصنيع، وتطوير العلامات التجارية، والتوزيع، والتجزئة، مع إنشاء منصة غذائية متكاملة توفر خيارات متنوعة وجودة عالية وسهولة في الاستخدام؛ ما يُمكّن شركاءنا والأسواق التي نخدمها من تحقيق نمو طويل الأجل.

وأوضح أن عام 2021 شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة «جي ام جي»، حيث قررت المجموعة مواءمة استراتيجيتها مع رؤية الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها أجندة الأمن الغذائي.

فمنذ ذلك الوقت بدأنا نفكر بشكل أوسع في كيفية النمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي، وافتتحنا 6 مصانع كبرى بالإمارات، مع تركيز كبير على التصنيع والتوزيع.

وصارت منتجاتنا اليوم متوفرة في أكثر من 24 دولة حول العالم، ونحن شركة إماراتية عائلية تأسست منذ 49 عاماً، وتستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي خلال العام المقبل. كما نؤمن بالاستمرارية والنمو المستدام، واستراتيجيتنا واضحة وبسيطة، حيث نعمل في قطاعات متعددة تشمل الرياضة، الصحة والجمال، والتغذية.

وحول مستقبل قطاع التغذية، أكد أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً في الإمارات والعالم، مدفوعاً بزيادة عدد السكان وارتفاع الوعي الصحي، موضحاً أن المستهلك أصبح أكثر اهتماماً بصحته، ونحن نركز على تقديم خيارات غذائية صحية ومتنوعة، مستفيدين من خبرتنا المتكاملة.

محطة استراتيجية

من جانبه، قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مزارع العين»، إن المشاركة السنوية في المعرض تمثل محطة استراتيجية مهمة للشركة، مشيراً إلى أن «جلفود» يُعد أكبر منصة عالمية تجمع المصنعين المحليين والإقليميين والدوليين في قطاع الغذاء.

وأضاف: نحرص على المشاركة في جلفود بشكل مستمر كل عام ودائماً ما نحقق نتائج مثمرة من خلاله، فالمعرض يشكل بداية للتواصل وبناء العلاقات، حيث نلتقي الشركاء ونرصد التوجهات والفرص الاستثمارية، التي تتحول لاحقاً إلى صفقات يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

موضحاً أن مزارع العين تركز حالياً على التوسع في إنتاج بيض المائدة، مدفوعة بالطلب المتزايد من السوق المحلي، حيث تخطط الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية من 400 مليون بيضة إلى 550 مليون بيضة سنوياً، وهو ما يعادل قرابة ربع الإنتاج المحلي في الإمارات.

وأضاف: هناك ثقة كبيرة من المستهلكين بالمنتج المحلي، ونحن في «مزارع العين» نغطي حالياً ما بين 30% و35% من المنتجات الطازجة الغنية بالبروتين، مثل البيض والحليب.

والتي تشهد طلباً متزايداً من الرياضيين، والعائلات، والجيل الشاب الباحث عن مصادر بروتين عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الشركة تتوقع خلال ثلاث سنوات تغطية ربع الاستهلاك المحلي من البيض في الإمارات.

وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات، كشف أن الشركة تعمل على خطة استثمارية تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليون درهم وتشمل هذه الخطة تطوير المواقع القائمة وإنشاء 21 بيتاً جديداً لتربية الدواجن والإنتاج.

كما أشار إلى استثمار إضافي بقيمة تتراوح بين 60 و75 مليون درهم في مركز لوجستي متطور، سبق الإعلان عنه بالتعاون مع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي.

وسيغطي المركز مساحة 13 ألف متر مربع، وسيضم أكثر من 40 رصيف تحميل، مع مرافق تخزين متكاملة للمنتجات المبردة والمجمدة والعادية، وسعة استيعابية تتراوح بين 250 و300 شاحنة. وأضاف: توسعاتنا تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي ونفخر بدورنا كشركة وطنية في دعم هذا التوجه الاستراتيجي.

الابتكار والريادة

وقالت عوشة باجراني، الشريك والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة «المايا»، إن مشاركتنا في «جلفود 2026» تمثل منصة استراتيجية للنمو، وبصفتنا شركة عائلية إماراتية تأسست عام 1982.

فقد نمونا جنباً إلى جنب مع مسيرة الإمارات، وكان المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات العالمية واستكشاف فرص تعاون جديدة، ودعم خطط التوسع داخل المنطقة وخارجها.

وأوضحت أن انعقاد «جلفود» هذا العام في موقعين رئيسين يعكس حجم الطموحات التي نحملها، والتزامنا ببناء شراكات محلية وعالمية تنطلق من الإمارات.

وأضافت: لا يزال من المبكر قياس حجم النتائج أو الصفقات، ولا سيما مع تنظيم المعرض في موقعين لأول مرة، إلا أن التفاعل حتى الآن كان إيجابياً للغاية. ومع الرؤية القيادية لدولة الإمارات التي تدفع عجلة النمو وتعزز الترابط العالمي، نحن واثقون بأن مخرجات المشاركة والشراكات التي ستنتج عنها ستكون واعدة.

منصة قوية

أما دارن واتسون، المدير الإقليمي لمنظمة اللحوم والماشية الأسترالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقال: نحن نؤمن بأن المعارض التجارية لا تزال تشكل منصة قوية وفعّالة حتى في عصر التحول الرقمي، فالتواصل المباشر واللقاء وجهاً لوجه مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم لا يمكن تعويضه رقمياً.

وأضاف: يعد معرض «جلفود» في دبي مساحة فريدة تجمع مشاركين من الصين إلى المملكة المتحدة، ومن أوروبا إلى أفريقيا وشبه القارة الهندية وأستراليا، في مكان واحد، وليس جديداً أن نؤكد أن دبي تتميز بكونها نقطة وصل عالمية.

حيث يسهل الوصول إليها من مختلف الدول، بغض النظر عن اللغة أو مدة الرحلة. وخلال «جلفود 2026»، نلاحظ التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة، مع حضور دولي واسع من مختلف القارات.

وتابع: استقبلنا في منظمة اللحوم والماشية الأسترالية مشاركين من المملكة المتحدة، وأوروبا، والصين، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى أستراليا نفسها، التي تشارك بلحوم الأبقار والأغنام والماعز في معرض جلفود منذ بدايته تقريبا، وهو ما يعكس التزاماً طويل الأمد بالسوق.

ومن منظور أسترالي، شهدت الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قياسياً؛ ففي 2025 بلغت قيمة واردات اللحوم الحمراء الأسترالية إلى المنطقة نحو 2.2 مليار دولار أسترالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال: أما على مستوى الإمارات، ففي 2024 بلغت الصادرات 236 مليون دولار أسترالي وفي 2025 ارتفعت إلى 316 مليون دولار أسترالي، محققة عاماً قياسياً جديداً ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى التحول نحو القطع عالية الجودة من اللحوم الأسترالية، سواء من لحوم الأبقار أو الأغنام.

واليوم، يشارك في «جلفود» 32 عارضاً أسترالياً في قطاع اللحوم الحمراء، ما يعكس القوة الجاذبة لمعرض جلفود. إضافة إلى 10 شركات تصدير أسترالية أخرى جاءت لاستكشاف فرص التوسع في السوق الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

عوشة باجراني:

«جلفود 2026» منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات العالمية

محمد باقر:

سوق السلع الاستهلاكية يتجه إلى 650 مليار دولار بحلول 2030

دارن واتسون:

الإمارات سوق محوري لنمو صادرات اللحوم الأسترالية

حسان صافي:

نخطط لرفع إنتاج البيض إلى 550 مليون بيضة سنوياً لتعزيز الاكتفاء المحلي