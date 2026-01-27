1100 شريك عامل في «دبي الصناعية» بنهاية 2025

أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن مدينة دبي الصناعية تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للصناعات الغذائية في دبي ودولة الإمارات، مستفيدة من مشاركتها الاستراتيجية في معرض «جلفود»، الذي يشكل منصة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في القطاع.

وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن مشاركة مدينة دبي الصناعية في «جلفود» تأتي ضمن جدول سنوي ثابت للمعارض الدولية التي تحرص المدينة على التواجد فيها، بهدف دعم قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعد من أكثر القطاعات الصناعية نمواً في الدولة.

مشيراً إلى أن عدد شركات الأغذية والمشروبات في المدينة سجل نمواً بنسبة 15% بين عامي 2024 و2025، ليتجاوز 150 شركة. وأضاف أن إجمالي عدد الشركاء العاملين في مدينة دبي الصناعية تجاوز 1100 شريك عامل بنهاية العام الماضي.

فيما يعمل داخل المشروع أكثر من 350 مصنعاً دخلت حيز الإنتاج، مع وصول نسبة الإشغال إلى نحو 99% عبر مختلف المنتجات الصناعية المتاحة.

توسعة

وأشار إلى أن المدينة شهدت خلال العام الماضي استثمارات جديدة في الأراضي الصناعية بقيمة تقارب 1.6 مليار درهم، شملت طرح واستحواذ أراضٍ صناعية بمساحة 33 مليون قدم مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظة الأراضي الصناعية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمشروع.

وبين أن مدينة دبي الصناعية تركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، وقطاع النقل والمعدات والآلات، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الإمارة.

ولفت إلى وجود طلب متنامٍ على الاستثمار الصناعي، سواء من شركات صناعية جديدة تدخل السوق الإماراتي، أم من شركات قائمة تسعى إلى التوسع لتلبية النمو في الطلب على المنتجات.

مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع 33 دولة، والتي تتيح للمنتجات المصنعة محلياً الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مع مزايا تنافسية تشمل خفض أو إعفاء الرسوم الجمركية.

وأكد أن هذه العوامل أسهمت في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 210 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، في إطار مستهدفات مشروع الـ300 مليار الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

دعم الشركات

وحول الفرص التي توفرها المدينة لشركات الأغذية والمشروبات المشاركة في المعرض، أوضح أن مدينة دبي الصناعية تقدم حلولاً متكاملة تشمل أراضي صناعية مخصصة للقطاع الغذائي، ومستودعات جاهزة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبدء السريع في الإنتاج، إلى جانب توفير منصة للتواصل مع الجهات الحكومية والأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى وجود شراكات استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي، بما يعزز دور المدينة حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويسهل توسع الشركات الصناعية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تقع على بُعد 15 دقيقة من ميناء جبل علي و10 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، وترتبط بشبكة طرق رئيسية إضافة إلى قطار الاتحاد، ما يوفر منظومة نقل متكاملة تشمل النقل البري والبحري والجوي بالإضافة لخط سكك قطار الاتحاد.

وكشف عن توقيع شراكة مع صندوق الإمارات للنمو في نوفمبر الماضي، وهو صندوق وطني مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ مليار درهم، بهدف تمكين هذه الشركات من توسيع عملياتها الصناعية في دبي والإمارات.

وحول آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، توقع أبو الشوارب نمواً متسارعاً لصناعة الأغذية والمشروبات، مدفوعاً بوضوح الأطر التشريعية، وتكامل البنية التحتية، وسهولة تأسيس وتشغيل المصانع، إلى جانب مكانة دبي بوصفها بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد أن «جلفود» يلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتبني التكنولوجيا الحديثة وأتمتة خطوط الإنتاج، ما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتقليل الهدر، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية في الأسواق العالمية.

سعود أبو الشوارب:

