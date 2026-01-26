«دي بي ورلد» تناول 93.36 مليون حاوية في 2025

عززت «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) حضورها العالمي في قطاع الخدمات اللوجستية ومناولة الحاويات خلال عام 2025، وحققت أداءً تشغيلياً مكنها من ترسيخ بصمتها كأحد أبرز المشغلين الدوليين في إدارة الموانئ والمحطات المتخصصة، مؤكدة قدرتها على الجمع بين الكفاءة التشغيلية والانتشار العالمي في واحد من أكثر القطاعات تنافسية.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المجموعة، سجلت «موانئ دبي العالمية» مناولة 93.36 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال عام 2025، محققة نمواً قوياً بنسبة 5.8%، مقارنة مع 88.28 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال العام الماضي، في أداء يعكس متانة عملياتها التشغيلية وقدرتها على استيعاب الزخم المتواصل في حركة التجارة العالمية.

وبناءً على البيانات، واصلت المجموعة تسريع وتيرة أدائها التشغيلي، مضيفة أكثر من 5 ملايين حاوية نمطية إلى حجم مناولاتها مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لاتساع شبكة عملياتها وقوة الطلب. وخلال الربع الرابع من عام 2025، ناولت «دي بي ورلد» 23.9 مليون حاوية نمطية، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 22.96 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2024، ما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

جبل علي

وحافظ ميناء جبل علي على موقعه المحوري في شبكة «دي بي ورلد»، محققاً أداءً مستقراً ومتصاعداً خلال عام 2025، حيث تعامل مع 15.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ15.53 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024، بنمو بلغ 0.1%.

وفي الربع الرابع وحده ناول الميناء نحو 3.96 ملايين حاوية، ليؤكد مجدداً مكانته أحد أهم الموانئ المحورية في ربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن دوره الحيوي محركاً رئيساً لتجارة دبي والإمارات غير النفطية.

آسيا

وعلى الصعيد العالمي، واصلت المجموعة تعزيز أدائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، التي تشكل القلب النابض للتجارة العالمية، حيث ارتفعت مناولات الحاويات في هذه المنطقة خلال عام 2025 بنسبة 3% لتصل إلى 44.7 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ43.38 مليون حاوية ناولتها المجموعة في عام 2024.

كما سجل الربع الرابع وحده في هذه المنطقة نمواً نسبته 2.3%، ليصل حجم المناولة إلى نحو 11.37 مليون حاوية نمطية، ما يعكس استمرار انتعاش التجارة الإقليمية، ولا سيما مع التوسع في الممرات البحرية بين الهند والصين وجنوب شرقي آسيا.

أوروبا والشرق الأوسط

وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حققت «دي بي ورلد» واحدة من أعلى نسب النمو ضمن محفظتها العالمية، إذ ارتفع حجم المناولة خلال عام 2025 بنسبة 8.3% ليصل إلى 34.52 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 31.88 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024. كما أظهرت الوثيقة أن الشركة تعاملت في هذه المنطقة خلال الربع الرابع مع نحو 8.82 ملايين حاوية، مقابل 8.39 ملايين حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة بلغت 5.1%، مدفوعة بانتعاش حركة التجارة في موانئ شرقي أفريقيا وموانئ البحر الأبيض المتوسط.

الأمريكتان وأستراليا

أما في الأمريكتين وأستراليا، فسجلت المجموعة نمواً لافتاً بلغ 8.6% خلال عام 2025، حيث تعاملت مع أكثر من 14.13 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 13 مليون حاوية في عام 2024. وارتفعت وتيرة الأداء في الربع الرابع من عام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 8.3% ليصل حجم المناولة إلى 3.73 ملايين حاوية نمطية، وهو ما يعكس النجاح المتواصل لاستثمارات «دي بي ورلد» في الموانئ البحرية والداخلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا.

وتواصل المجموعة، توسيع استثماراتها في حلول سلاسل التوريد الرقمية والذكية، بما ينسجم مع رؤيتها لتعزيز كفاءة حركة التجارة العالمية وتحقيق نمو مستدام عبر القارات.