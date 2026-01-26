دبي تجمع العالم.. 8500 عارض من 195 دولة في «جلفود»

40 % من العارضين يشاركون للمرة الأولى

1.5 مليون منتج على مساحة 280 ألف متر مربع

ينطلق اليوم في دبي معرض «جلفود 2026»، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، ليكون بذلك أول معرض على الإطلاق يقام بالتزامن عبر موقعين رئيسيين، هما مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض بحلته الجديدة والموسعة في مدينة إكسبو دبي.

ويستقطب المعرض الذي يستمر حتى 30 يناير 2026، في دورته الحادية والثلاثين أكثر من 8500 عارض، ويعرض ما يزيد على 1.5 مليون منتج، إلى جانب مشاركات دولية واسعة من 195 دولة حول العالم.

ويأتي «جلفود 2026» بطاقة استيعابية مضاعفة، مع نفاد كامل المساحات المخصصة للعرض في الموقعين، والتي تتجاوز 280 ألف متر مربع، ليغدو أول حدث عالمي يكشف رسمياً عن توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، التي بلغت تكلفتها 2.7 مليار دولار.

كما تسجل نسخة هذا العام مشاركة 40 % من العارضين للمرة الأولى، إلى جانب أكبر مشاركة وطنية حتى الآن من كبرى الدول المنتجة.

منصات متعددة

وخلال المعرض، سيتم إطلاق عدد من المنصات والمبادرات النوعية، من أبرزها «جلفود للشركات الناشئة» (Gulfood Startups)، وهي منصة عالمية متخصصة تهدف إلى دعم شركات تكنولوجيا الأغذية عالية النمو في دبي وتمكينها من التوسّع عالمياً.

كما تشمل المبادرات «جلفود لتجارة البقالة»، المصممة خصيصاً لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية ومنتجات البقالة، التي تُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الغذائي في المنطقة.

الخدمات اللوجستية

ويبرز كذلك إطلاق «جلفود للخدمات اللوجستية» (Gulfood Logistics)، في وقت يُتوقع فيه أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية والنقل العالمي من 9.4 تريليونات دولار في عام 2024 إلى 23 تريليون دولار بحلول عام 2035، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الغذائي.

وقد رسخت الإمارات مكانتها أكبر مركز لوجستي في الشرق الأوسط، مستحوذة على نحو 30 % من الأنشطة اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساهمة بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

شركات ناشئة

وستجمع منصة «جلفود للشركات الناشئة» أكثر من 250 من روّاد الفكر والمبتكرين العالميين للكشف عن ابتكارات غير مسبوقة عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، من المصدر إلى السوق، بما في ذلك بروتينات الجيل التالي، والتخمير الدقيق، والجيل الثالث من المنتجات النباتية (Plant-Based 3.0)، وتقنيات القلي المعتمدة على الماء، وذكاء الغذاء التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى أنظمة سلاسل التوريد المؤتمتة.

وستقدم نخبة من الشركات المبتكرة في القطاع، بما في ذلك «أنت سيستمز نانو تكنولوجي» (ANT Systems Nanotechnology)، و«براد تكنولوجي» (Brad Technology)، و«شوكو» (Choco)، و«أونيجو بيو» (Onego Bio)، و«بولي سينس» (Polysense)، و«زين تك إيه جي» (ZEEN Tech AG)، ابتكارات تعيد تعريف حدود الغذاء والتكنولوجيا.

وسيحتضن مركز دبي التجاري العالمي قطاعات سريعة النمو، وكبار تجار التجزئة، إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة، عبر أقسام تشمل المشروبات، والألبان، والدهون والزيوت، واللحوم والدواجن، والعلامات العالمية الرائدة، إضافة إلى قسمين جديدين، هما المأكولات البحرية وشركات جلفود الناشئة، بما يعكس التوسع المتسارع لمنظومة الشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات.

حوار عالمي

وفي المقابل، يشكّل مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي منصة لحوار عالمي رفيع المستوى، ومركزاً للأجنحة الوطنية الأكثر ابتكاراً وتأثيراً، ولتجارة السلع على نطاق واسع، إضافة إلى استضافة الوفود الحكومية ومراكز المشتريات.

كما يضم فئات رئيسية، تشمل الأجنحة الوطنية الموسعة، والأرز، والبقول والحبوب، والغذاء العالمي، إلى جانب ثلاثة أقسام جديدة، هي جلفود للأغذية الطازجة، وجلفود لتجارة البقالة، وجلفود للخدمات اللوجستية.

هذا وأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أكثر البيئات العالمية جذباً لإطلاق وتوسيع أعمال الشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يُتوقَّع أن يبلغ حجم السوق الإماراتية في هذا القطاع نحو 44 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع، والطلب الاستهلاكي القوي، والأطر التنظيمية المتقدمة، واستمرار الاستثمارات الحكومية في الأمن الغذائي والابتكار والاستدامة.