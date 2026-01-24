موانئ دبي العالمية تنجز تخصيص صكوكها الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار

أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية بنهاية العام الماضي تخصيص كامل عوائد صكوكها الخضراء الأولى البالغة 1.5 مليار دولار، والتي أطلقت في سبتمبر 2023، ويؤكد هذا الإنجاز، الذي تم في غضون عامين فقط، قدرة المجموعة على تحويل التزاماتها المالية إلى مشاريع بيئية ذات أثر ملموس على خريطة التجارة العالمية.

وكشف التقرير أن هندسة المحفظة الاستثمارية للصكوك اعتمدت على توزيع العوائد على أربع قطاعات رئيسية مؤهلة تحت «إطار التمويل المستدام»، وهي النقل النظيف، الذي استأثر بالحصة الأكبر بقيمة 1.042 مليار دولار، والمباني الخضراء باستثمارات بلغت 418.75 مليون دولار، حيث نجحت المجموعة في تحويل أصولها العقارية إلى منشآت صديقة للبيئة، أما القطاع الثالث فقد شمل كفاءة الطاقة وتحسين استهلاك الموارد، حيث خصصت المجموعة 38 مليون دولار لمشاريع تهدف إلى تقليل الهدر الطاقي في مرافقها العالمية، والتي شملت تحديث الأنظمة التشغيلية واستخدام تقنيات ذكية لترشيد الاستهلاك، ما أسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية، والأثر البيئي معاً.

وبحسب التقرير شمل القطاع الرابع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من ضآلة نسبتها من إجمالي الصكوك بنحو 0.59 مليون دولار إلا أنها مثلت الاستثمار النوعي في مستقبل الطاقة، حيث وجهت لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في مواقع استراتيجية تابعة للمجموعة، لتدعم هدف توليد الطاقة النظيفة ذاتياً، أما من حيث الأقاليم الجغرافية فقد حظيت القارة الأوروبية بنصيب الأسد بنسبة بلغت 49.29% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس حجم التحديث النوعي في مرافقها، وجاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 21.84%، لتؤكد المجموعة دورها كونها رافعة للتنمية الخضراء في المنطقة، وبنسب متفاوتة، ولكنها مؤثرة، وتوزعت بقية الاستثمارات بين الأمريكتين وشبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ.

وعلى الصعيد البيئي ترجمت هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة تجاوزت المستهدفات؛ حيث نجحت المشاريع الممولة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 218.84 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعكس دور المجموعة في تعزيز سلاسل التوريد الخضراء.

وعلى مستوى كفاءة الموارد أحدثت هذه التخصيصات نقلة نوعية في ترشيد الاستهلاك بتوفير ما يصل إلى 6.76 مليارات ميجاجول من الطاقة، بالتوازي مع تعزيز القدرات الذاتية عبر توليد 866,686 كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة والنظيفة سنوياً.