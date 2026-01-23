«جلفود 2026» يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الأغذية وسلاسل الإمداد

يستقبل معرض «جلفود 2026»، الذي يقام في الفترة من 26 إلى 30 من يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مئات الآلاف من الزوار من نحو 195 دولة، ومع امتداده للمرة الأولى عبر موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، يرسخ المعرض مكانته أحد أكبر الأحداث التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

يغطي «جلفود» 12 قطاعاً رئيسياً موزعة بين الموقعين، ويضاعف مساحة العرض ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%. يأتي هذا التوسع – كما يقول مارك نابير، نائب رئيس إدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي - في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها إحدى أهم العواصم العالمية للمعارض والتجارة الدولية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربط أكثر من ثلث سكان العالم خلال ساعات طيران قليلة.

وأضاف: لا يرسخ هذا النمو مكانة جلفود كأكبر ملتقى عالمي لقطاع الأغذية فحسب، بل يعزز أيضاً دور دبي محوراً رئيسياً للتجارة عالية القيمة وسلاسل الإمداد الغذائي والخدمات اللوجستية العالمية. كما تسهم استضافة المعرض هذا العام في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي في تعزيز إقبال الزوار ورفع عدد الصفقات وترسيخ هذه المكانة لدبي، وهو في الوقت نفسه يمثل نقلة نوعية في تاريخ المعرض، فمن خلال مضاعفة مساحة العرض وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% يتيح المعرض مشاركة دولية أوسع، وتمثيلاً أكبر للأجنحة الوطنية، وإدخال قطاعات سريعة النمو تشمل جلفود لتجارة البقالة، وجلفود فريش، وجلفود للخدمات اللوجستية، والمأكولات البحرية، ومنصة جلفود للشركات الناشئة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز تفاعل المشترين، وتسريع وتيرة إبرام الصفقات، مع تسليط الضوء على البنية التحتية المتكاملة لدبي وقدراتها اللوجستية وشبكة الربط السلسة؛ ما يرسخ في النهاية مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المواد الغذائية وخدماتها اللوجستية.

وأضاف نابير: في ظل التوقعات بتوسع سوق الخدمات اللوجستية العالمية من 9.4 تريليونات إلى 23 تريليون دولار، تضع منصة جلفود للخدمات اللوجستية مدينة دبي في مركز مسار النمو، إذ تجمع هذه المنصة قادة سلاسل التوريد العالمية والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة قضايا الكفاءة والمرونة والاستدامة في مجال الخدمات اللوجستية للأغذية. وبفضل البنية التحتية المتطورة عالمياً في دبي، وشبكة النقل متعددة الوصول، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، تتيح منصة جلفود للخدمات اللوجستية إقامة شراكات قيّمة، وتسريع التجارة عبر الحدود، وتعزيز مكانة الإمارة بوابة مفضلة لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

أما عن الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يتيحها نمو قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية لاقتصاد دبي فقال نابير: يمثل هذا النمو السنوي، الذي يبلغ 8.4%، فرصة اقتصادية مهمة لدبي. ويعزز معرض جلفود 2026 هذه الإمكانات من خلال كونه نقطة التقاء للموردين والموزعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا للتعاون وتطبيق حلول لوجستية متطورة. ويدعم هذا الزخم زيادة حجم التجارة والاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل في مجالات التخزين وسلاسل التبريد والنقل والتكنولوجيا، مع تعزيز سمعة دبي في مجال سلاسل التوريد الفعالة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وهذا - بالطبع - ينعكس إيجاباً على الاقتصاد في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات.

يستعد «جلفود 2026» لإطلاق منصة «جلفود لتجارة البقالة»، التي صممت لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية ومنتجات البقالة، التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الغذائي في المنطقة، وذلك في خطوة لمواكبة ما يشهده قطاع تجارة التجزئة والجملة للبقالة في منطقة الشرق الأوسط من توسع متسارع، يحاكي التحولات الكبرى في منظومة الأغذية والمشروبات. وتعد منصة «جلفود لتجارة البقالة» سوقاً تجارياً عالي التأثير، يجمع المصنعين ومالكي العلامات التجارية والتجار والموزعين ومجموعات الشراء الباحثين عن التوسع، والشراكات، والنمو القائم على حجم المبيعات، وتبرز منطقة الشرق الأوسط أحد أسرع أسواق التجزئة نمواً في العالم، مدفوعة بالنمو السكاني والتوسع السريع لتجارة التجزئة الحديثة.