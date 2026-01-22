5.5 تريليونات درهم محفظة ممتلكات البنوك الإماراتية

394 ملياراً ودائع جديدة بنمو 16% على أساس سنوي

أضافت البنوك الإماراتية 900 مليار درهم جديدة إلى محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات بنمو 22% على أساس سنوي ترفع الرصيد التراكمي لممتلكات 23 بنكاً وطنياً إلى 5.5 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2025.

وبحسب بيانات المصرف المركزي شكلت حصة البنوك الوطنية 90% من إجمالي الرصيد التراكمي لممتلكات 61 بنكاً تعمل في القطاع المصرفي في الإمارات.

وأضافت البنوك الوطنية الإماراتية 100 مليار درهم إلى قاعدة الاستثمارات الخاص بها ليناهز رصيدها التراكمي 800 مليار درهم بارتفاع 15.5% على أساس سنوي فيما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 394 مليار درهم خلال العام بنمو 16% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي 2.876 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025.

وجاء نمو الودائع مدفوعاً بزبادة ودائع المقيمين 15.2% على أساس سنوي بحصة 93% من قاعدة الودائع لدى البنوك الوطنية فيما شكلت ودائع غير المقيمين حصة 7% .

على صعيد آخر، رفعت تلك البنوك من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بأكثر من 352 مليار درهم خلال تلك الفترة بنمو 17.7% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي إجمالي 2.341 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025 .