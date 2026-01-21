ما الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي 2025؟

يعكس سوق دبي العقاري تنوّعاً واسعاً في جنسيات المشترين، في مؤشر واضح إلى جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار، والعائد، وسهولة التملّك للأجانب، وبناءً على بيانات شركة «بيتر هومز»، تُظهر اتجاهات الصفقات خلال الفترة الأخيرة أن الطلب الدولي لا يزال يشكل ركيزة أساسية لنشاط السوق، إلى جانب الطلب المحلي والإقليمي.

وتتصدر الجنسيات الآسيوية، وفي مقدمتها المشترون من الهند، قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً ضمن قاعدة عملاء الشركة خلال 2025، مدفوعة بروابط تجارية طويلة الأمد مع دبي، وحضور قوي لروّاد الأعمال والمهنيين، إضافة إلى الطلب الاستثماري والسكني على حد سواء. كما يبرز حضور المشترين البريطانيين بشكل لافت، مدعومين بعوامل تتعلق بالاستقرار القانوني، والعوائد الإيجارية الجاذبة مقارنة بالأسواق الأوروبية التقليدية.

ويحافظ المستثمرون من باكستان على نشاط ملحوظ، إلى جانب طلب متنامٍ من دول الشرق الأوسط وأوروبا، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وتنوّع دوافع الشراء بين الاستثمار طويل الأجل، والانتقال والإقامة، وتنويع المحافظ العقارية. كما تسجّل جنسيات من أمريكا الشمالية حضوراً متزايداً، في ظل تحسّن صورة دبي كمركز أعمال عالمي ونقطة ربط بين الأسواق.

وتشير هذه البيانات إلى أن الطلب في دبي هيكلي أكثر منه موسمي، قائم على عوامل مستدامة مثل النمو السكاني، وبرامج الإقامة طويلة الأجل، وتطوّر البنية التحتية، ونضج الإطار التنظيمي، كما تعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح مختلفة عبر فئات سعرية وأنماط عقارية متعددة، من الشقق المتوسطة إلى العقارات الفاخرة.

وتعكس بيانات «بيتر هومز» شريحة من نشاط الوسطاء العقاريين في دبي ضمن قاعدة عملاء الشركة، ولا تمثل بالضرورة التوزيع الكامل لجنسيات المشترين في السوق العقاري ككل، إلا أنها تُعد مؤشراً اتجاهياً مهماً إلى تنوّع الطلب الدولي واتساع قاعدة المستثمرين النشطين في الإمارة.