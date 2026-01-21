1307 رحلات لـ«فلاي دبي» إلى 12 وجهة أفريقية في 3 أشهر

واصلت «فلاي دبي» تعزيز حضورها في القارة الأفريقية عبر استراتيجية توسع مدروسة تركز على الأسواق غير المخدومة بخطوط دولية مباشرة، مسجلة بذلك خطوة جديدة في تعزيز شبكة الربط الجوي من دبي نحو مدن أفريقية ناشئة تشهد نمواً في حركة الأعمال والسياحة والعبور.

ومنذ دخولها القارة عبر خط جيبوتي في سبتمبر 2009، واصلت «فلاي دبي» توسيع شبكة خطوطها بوتيرة تدريجية لتخدم اليوم 12 وجهة أفريقية تشمل مدناً رئيسة في شرق ووسط وشمال القارة.

وبحسب بيانات حصلت عليها «البيان»، برمجت «فلاي دبي» على جدول رحلاتها للربع الأول من العام الجاري 1307 رحلات إلى وجهاتها الأفريقية، بإجمالي سعة يبلغ 222578 مقعداً في اتجاه واحد، ما يعكس الطلب المتنامي على هذه الأسواق وقدرتها على رفد حركة العبور عبر دبي.

وتشمل أهم وجهات الناقلة في أفريقيا كلاً من أوغندا وتنزانيا والصومال وكينيا وإثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي، وهي أسواق تتميز بطلب يتنوع بين السفر بهدف العمل والتعليم والعلاج إضافة إلى حركة العبور عبر دبي نحو آسيا والخليج وأوروبا.

وهذا التنوع في دوافع السفر يمنح الناقلة مرونة أكبر في التخطيط التشغيلي.

وتعتمد فلاي دبي على طائرات الممر الواحد، وهي نقطة حاسمة في نجاح نموذج التشغيل في أسواق ناشئة.

حيث تسمح هذه الفئة من الطائرات بفتح خطوط جديدة على أساس «الطلب المتولد» دون تحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، مع إمكانية رفع وتيرة الرحلات تدريجياً بمجرد نضوج السوق.

وحظيت مدن شرق أفريقيا باهتمام خاص ضمن شبكة «فلاي دبي»، حيث تعد كمبالا ونيروبي من أكثر الوجهات ازدحاماً بالنسبة للناقلة في القارة، مدعومة بتنوع حركة السفر بين الأعمال والتعليم والعلاج، بينما سجلت دار السلام أداءً قوياً خلال العام الماضي بعد تحسن أحجام الطلب.

وبالمقابل، عززت الناقلة حضورها في القرن الأفريقي عبر تشغيل رحلات مجدولة إلى جيبوتي وهرجيسا ومقديشو، في خطوة جعلتها من أوائل شركات الطيران الخليجية التي تراهن على هذه الأسواق، مستفيدة من مرونة تشغيل طائرات الممر الواحد في فتح خطوط تتدرج في النمو دون أعباء تشغيلية ثقيلة.

ويأتي هذا التوسع بالتوازي مع توسيع شبكة الربط العالمي للناقلة، حيث تخدم «فلاي دبي» حالياً 135 وجهة في 58 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، ما يعكس ريادتها في ربط دبي بالعالم.

وقد فتحت الشركة أكثر من 100 وجهة جديدة لم تكن تخدم سابقاً برحلات جوية مباشرة من دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل ، بما يعزز الوصول إلى أسواق غير مخدومة ويتيح فرصاً جديدة للسفر والتجارة.

وتعتمد في ذلك على أسطول موحد من 97 طائرة من طراز بوينغ 737، يشمل 26 طائرة من الجيل الجديد 737-800، و68 طائرة 737 ماكس 8، بالإضافة إلى 3 طائرات 737 ماكس 9، ما يمنحها كفاءة تشغيلية عالية وقدرة على تلبية الطلب المتنامي.

ويستند هذا النمو إلى سياسة تحديث الأسطول المعتمدة على عائلة «بوينغ 737» الحديثة، والتي تمنح الشركة أدوات تشغيلية مناسبة لأسواق ناشئة ذات طلب متنوع وغير موسمي، في وقت تشير فيه توقعات الطيران الدولي إلى نمو حركة السفر الأفريقية خلال العقد الحالي مدفوعة بزيادة السكان وارتفاع مستويات الدخل وتوسع شبكات الربط الجوي.