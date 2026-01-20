رأس الخيمة تحقق أداءً قياسياً باستقبال 1.35 مليون زائر خلال 2025

سجل قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة أداءً غير مسبوق خلال عام 2025، مع استقبال 1.35 مليون زائر، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 6%، بالتوازي مع ارتفاع عائدات القطاع بنسبة 12%، وفقاً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأكدت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة السياحية، حققنا نمواً قوياً في أعداد الزوار، بالتوازي مع الارتقاء بجودة التجارب السياحية عبر إطلاق فعاليات نوعية، وافتتاح مشاريع فندقية جديدة، وتوقيع شراكات استراتيجية متعددة، مؤكدة أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية متكاملة بحلول عام 2030، بما يحقق قيمة مستدامة للزوار والمستثمرين والمجتمع المحلي.

وأشارت إلى أن هذا الأداء القياسي جاء مدعوماً بسلسلة من الإنجازات في مجالات البنية التحتية والاستثمار والفعاليات والاستدامة، إلى جانب النمو القوي في الأسواق الرئيسية، وارتفاع إيرادات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بأكثر من 25%، فضلاً عن التوسع المتواصل في محفظة الفنادق الفاخرة واستقطاب علامات عالمية مرموقة.

نمو دولي ومحلي

وأوضحت هاريسون أن رأس الخيمة شهدت نمواً ملحوظاً في السوق المحلية بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار من عدد من الأسواق الدولية الرئيسية، أبرزها الهند بنمو 14%، والصين 19%، والمملكة المتحدة 10%، وروسيا 20%، كما أسهم تعزيز الربط الجوي المباشر في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد الزوار من رومانيا 41%، وبولندا 22%، وأوزبكستان 19%، وبيلاروسيا 26%.

وفي قطاع سياحة الأعمال، واصلت رأس الخيمة ترسيخ موقعها كمركز إقليمي صاعد، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية، ما انعكس على زيادة الطلب على المؤتمرات الدولية ورحلات الحوافز وحفلات الزفاف الفاخرة.

قيادة جديدة تدعم مستهدفات 2030

ويمثل تعيين فيليبا هاريسون رئيسة تنفيذية للهيئة بداية مرحلة جديدة في تطوير القطاع السياحي، مستندة إلى خبرتها السابقة في قيادة الاستراتيجية السياحية الوطنية الأسترالية، ويعزز هذا التعيين طموح الإمارة في استقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

توسع قطاع الضيافة

وأوضحت هاريسون، شهد عام 2025 افتتاح فندق «روف جزيرة المرجان» وفندق ومنتجع «سو رأس الخيمة» التابع لمجموعة أكور، ما أضاف خيارات إقامة عصرية على الواجهة البحرية، كما أُعلن عن مشاريع فندقية جديدة لعلامات عالمية فاخرة تشمل «جانو»، و«فور سيزونز»، و«فيرمونت»، و«تاج»، و«إن إتش كوليكشن»، دعماً لهدف الإمارة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030.

وأضافت: واصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، أول منتجع متكامل في الدولة، تحقيق تقدم إنشائي بارز، حيث بلغ ارتفاع برجه 283 متراً، ومن المتوقع أن يضم عند افتتاحه في 2027 نحو 1530 غرفة وجناحاً و22 مطعماً ومقهى ومرافق ترفيهية وتجارية، باستثمارات تصل إلى 5.1 مليارات دولار، مع توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل.

وكشفت الإمارة خلال العام عن مشروع «شاطئ مرجان»، أضخم مشروع تطويري ساحلي في الدولة، على مساحة 85 مليون قدم مربعة، ويضم 12 ألف غرفة فندقية و22 ألف وحدة سكنية، مع تخصيص 30% من المساحة للمناطق الخضراء، كما حقق مشروع «راك سنترال»، المنطقة التجارية متعددة الاستخدامات، نجاحاً لافتاً ببيع جميع قطع الأراضي التجارية خلال عام من إطلاقه، ما يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية للإمارة.

فعاليات عالمية

رسخت رأس الخيمة مكانتها الثقافية والرياضية عبر سلسلة من الفعاليات الكبرى، أبرزها نصف ماراثون رأس الخيمة الذي استقطب أكثر من 10 آلاف مشارك، وطواف الإمارات على مسار جبل جيس، وتحدي «هايلاندر» للمسير الجبلي، وعلى الصعيد الثقافي، جمع مهرجان فن رأس الخيمة أكثر من 100 فنان عالمي، فيما عاد مؤتمر “إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف» للمرة الثانية، واستضافت الإمارة الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار.

واختُتم العام بعرض احتفالي ضخم لاستقبال 2026 دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باستخدام 2300 طائرة مسيّرة، تلاه عرض ألعاب نارية امتد لمسافة 6 كيلومترات.

توسع الربط الجوي والسياحة البحرية

شهد عام 2025 إطلاق رحلات مباشرة من أسواق عدة، منها السعودية وبولندا ورومانيا وروسيا وبيلاروسيا وأوزبكستان والتشيك، بالتعاون مع شركات «إنديغو» و«إير إنديا إكسبريس» و«العربية للطيران»، كما أُعلن عن خطط لإنشاء مبنى مخصص لكبار الزوار وحظائر للطائرات الخاصة في مطار رأس الخيمة الدولي، وفق معايير الاستدامة، على أن يُفتتح عام 2027.

وفي السياحة البحرية، أبرمت الإمارة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «سيليستيال كروزس» لتعزيز استقطاب السفن السياحية الفاخرة وترسيخ موقعها كمحطة مميزة في الخليج العربي.

شراكات دولية

وأوضحت هاريسون، عززت الهيئة شراكاتها مع منصات الحجز الإلكتروني في الصين والسعودية، كما انضمت الإمارة إلى شبكتي السفر الفاخر «فيرتوسو» و«سيرينديبيانز»، ما يدعم مكانتها كوجهة راقية عالمياً.

وفي إطار تبني نهج يركز على الإنسان، أطلقت الهيئة تطبيق «بي ايه راك» لتعزيز مشاركة العاملين في القطاع، ونظمت الدورة الأولى من جوائز التميز السياحي، كما فازت بجائزة «أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي» على مستوى دول مجلس التعاون، تأكيداً لأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتجربة سياحية عالمية المستوى.