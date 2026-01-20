في مؤشر دولي جديد.. دبي الثالثة عالمياً بين أفضل المدن للشركات الناشئة في 2026

في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانتها المتقدمة في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة «المدن الصديقة للشركات الناشئة 2026» الصادرة عن منصة «مالتيبوليتان» العالمية، متفوقة على مدن ابتكار تقليدية مثل لندن وباريس ونيويورك، ومحتفظة بمركز خلف سان فرانسيسكو وزيوريخ فقط. ويعكس هذا التصنيف المتنامي سمعة الإمارة حاضنة قوية لرواد الأعمال، مدعومة بإجراءات تأسيس سريعة للشركات، وبنية تحتية رقمية متطورة، وسياسات مرنة تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية.

واعتمد المؤشر على تقييم نظم بيئية للشركات الناشئة في 60 دولة، وقيم 28 مدينة، وفق خمسة معايير أساسية، تشمل نشاط الشركات الناشئة، والاتصال الرقمي، وجاذبية المواهب الشابة، وجرأة الأعمال، إضافة إلى جودة الحياة. وسجلت دبي أداء استثنائياً في كفاءة الأطر التنظيمية وسرعة تأسيس الشركات، حيث يمكن للمؤسسين إطلاق أعمالهم خلال أسبوع واحد، وهو معدل يتفوق على كثير من المراكز العالمية الرائدة، كما برهنت الإمارة على قدرتها في جذب المواهب الشابة والاحتفاظ بها، من خلال الجمع بين التعليم الجيد، والأمان، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة المناسبة، ما أسهم في تحقيق أداء متفوق في معيار «المواهب وجودة الحياة» مقارنة بطوكيو وباريس ولندن ونيويورك.

ورغم هذا الصعود القوي، يشير التقرير إلى أن التحدي المقبل لدبي يكمن في زيادة عدد «الشركات المليارية» وتعميق حجم رأس المال الاستثماري لتضاهي الأسواق الأكثر نضجاً. وتبرز برامج الحوكمة الرقمية، ومبادرات الإقامة المبتكرة، والمناطق المالية مثل «مركز دبي المالي العالمي» عوامل رئيسية، تعيد تعريف دبي مركزاً عالمياً حديثاً للشركات الناشئة.

وتعتبر هذه الإنجازات استمراراً لمسيرة دبي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، منذ إطلاق استراتيجيات الدولة للابتكار والتقنية وريادة الأعمال قبل أكثر من عقد، بما في ذلك تطوير المناطق المالية مثل «مركز دبي المالي العالمي»، وإطلاق برامج الإقامة الذهبية وجذب رأس المال الاستثماري العالمي، فضلاً عن بيئة داعمة للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.

