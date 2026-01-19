انطلاق الدورة الخامسة من «عالم القهوة» في دبي بمشاركة 78 دولة

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي 2026، والذي تنظمه «دي إكس بي لايف» خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بمشاركة واسعة تعد الأكبر منذ انطلاق المعرض في 2022، في مؤشر واضح على التحول المتسارع الذي يشهده قطاع القهوة المختصة في الشرق الأوسط.

ويقام المعرض على مساحة 20 ألف متر مربع، مسجلاً نمواً بنسبة 400% مقارنة بالدورة الأولى، فيما يضم أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، بنمو يتجاوز 110% عن نسخة 2022، مع تجاوز نسبة المشاركات الدولية 70% من إجمالي العارضين.

خالد الحمادي

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف»، إن المعرض شهد تطوراً لافتاً منذ انطلاقه كفعالية مصاحبة لـ «إكسبو 2020» وعلى مساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع، ليصل اليوم إلى 20 ألف متر مربع، بما يعكس النمو المتزايد في الطلب الاستهلاكي والاستثماري على القهوة، ودخول مستثمرين جدد إلى هذا القطاع، الأمر الذي انعكس على أعداد الزوار والعارضين.

وأشار إلى أن نسخة 2026 تعد الأكبر من حيث المشاركة الدولية، مع تركيز خاص على منتجي القهوة والمحاصيل، حيث يشارك أكثر من 60 مزارعاً، إلى جانب استضافة بطولة الأبريق العالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنظيم مزادات متخصصة تشمل معدات القهوة، وقهوة الميكرولوت، ومنتجات العارضين.

وأكد أن القهوة باتت من السلع الأساسية في الاقتصادات العالمية، مع توقعات بوصول حجم سوق القهوة في دبي إلى 16 مليار درهم بحلول 2029، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة في مجالات الموانئ والطيران والتخزين جعلت من دبي منصة دولية لإدارة وتجارة القهوة، كاشفاً عن توقيع 10 مذكرات تفاهم في اليوم الأول من المعرض مع توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.

خالد الملا

من جانبه، قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، إن معرض عالم القهوة دبي رسخ مكانته كأقوى منصة متخصصة لصناعة القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن المعرض يعكس نضوج سوق القهوة في الدولة وتحول دبي إلى مركز إقليمي لعقد الصفقات وبناء الشراكات بين مختلف أطراف الصناعة كونها الأكبر عالمياً في عدد الصفقات.

وأضاف أن التوسع السنوي للمعرض وتزايد عدد العارضين يؤكدان الثقة المتنامية بالحدث كمنصة تجارية ومهنية تجمع بين المحتوى المتخصص والفرص الاستثمارية، وتسهم في تعزيز حضور الإمارات على خريطة تجارة القهوة العالمية.

ويقدر حجم سوق القهوة في الإمارات بنحو 3.2 مليارات دولار في 2025، وسط توقعات ببلوغه 3.8 مليارات دولار بحلول 2027 مدعومة ببنية لوجستية متقدمة ومنصات تجارة متخصصة.

وعلى المستوى الإقليمي، يتوقع أن تصل قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 44 مليار دولار بحلول 2031، مدفوعة بجيل شاب يشكل من هم دون 35 عاماً أكثر من 60% من السكان، ويتعامل مع القهوة كأسلوب حياة وتجربة ثقافية، في وقت تمثل فيه تجارة حبوب القهوة ثاني أكبر تجارة في العالم بعد النفط الخام.