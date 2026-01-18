«باركن» تعلن خطة توسع رقمية لإدارة المواقف محلياً وإقليمياً ودولياً

كشفت شركة «باركن» عن خطة للتوسع في تقديم خدمات المواقف والخدمات المرتبطة بالمركبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نطاق عملها لن يقتصر على إمارة دبي، بل سيمتد تدريجياً إلى باقي الإمارات، إلى جانب التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كونها لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة المواقف والخدمات المتعلقة بالمركبات.

وقال أسامة الصافي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «باركن»، إن الشركة التي تأسست مطلع عام 2024 انطلقت برؤية واضحة تقوم على التحول الرقمي الشامل في إدارة المواقف، حيث اتخذت منذ اليوم الأول قراراً استراتيجياً بامتلاك منصة رقمية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، يشكلان الواجهة الرئيسية لتقديم جميع خدمات المواقف، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت بالفعل الموقع والتطبيق، وبدأت العمل بوتيرة متسارعة لطرح الخدمات بشكل تدريجي ومنظم، مع تحديثات شهرية تواكب احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم.

وأشار الصافي إلى أن «باركن» نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في استكمال منظومة الخدمات التي كانت تقدم سابقاً من قبل الهيئة المختصة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة بالكامل عبر موقع وتطبيق الشركة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز موقعة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة باتت تضم 18 نوعاً من الاشتراكات و7 أنواع من التصاريح و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى.

وفيما يتعلق بنظام الحجوزات، أوضح الصافي أن الشركة تعتمد نموذجاً مرناً يجمع بين الحجوزات المدفوعة والمجانية، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وطبيعة الفئات المستفيدة، فالحجوزات المدفوعة مخصصة لفئات محددة مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية التي تتطلب تنظيماً خاصاً واستمرارية في استخدام المواقف، أما الحجوزات المجانية، فهي موجهة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، في إطار الحرص على الخصوصية السكنية وضمان جودة الحياة.

وتطرق الصافي إلى تجربة «إنترناشونال سيتي» بوصفها نموذجاً عملياً للتطوير، موضحاً أنها شهدت طرح باقات مبتكرة تمنح ملاك الوحدات السكنية مواقف مجانية، ولفت إلى أن المنطقة كانت تواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين العدد الكبير للوحدات السكنية ومحدودية المواقف العامة، ما تسبب بازدحام وضغط مستمر على البنية التحتية، وانطلاقاً من ذلك، قامت «باركن» بتصميم منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف التحقق من تسجيل المستفيدين الرسميين وتنظيم عملية الاستفادة من المواقف بشكل عادل وفعّال.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار الصافي إلى أن عام 2025 كان استثنائياً من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها القطاع، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، بما يسهم في تطوير قطاع المواقف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.