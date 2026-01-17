انتقادات حذرة من مجتمع الأعمال الأميركي لسياسات ترامب الاقتصادية

دعت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية، القيادات التنفيذية إلى التحلي بـالجرأة في الدفاع عن الأسواق الحرة في مواجهة سيطرة الحكومة، مؤكدة أن الولايات المتحدة يجب أن تظل منفتحة على العالم، وعلى التبادل العالمي للمواهب والسلع والأفكار والابتكار.

يمكن النظر إلى تصريحات رئيسة أقوى جماعة ضغط للأعمال في الولايات المتحدة باعتبارها انتقاداً غير مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تدخل في آليات عمل قطاع الأعمال بشكل غير مسبوق مقارنة بأي رئيس أميركي آخر، إذ وجّه الولايات المتحدة إلى الاستحواذ على حصص في شركات تكنولوجيا، وفرض سيطرة على هياكل الملكية في الشركات، وفرض تعريفات جمركية، إلى جانب سياسات هجرة تعارضها غرفة التجارة.

وخلال الشهر الجاري، قدّم عدد من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم دارين وودز رئيس إكسون موبيل وجيمي ديمون رئيس جيه بي مورغان، انتقادات معتدلة لبعض بنود أجندة ترامب، إلا أنهم حصروا ملاحظاتهم في قطاعات تمس مصالح شركاتهم، مثل نفط فنزويلا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين لم تذكر كلارك اسم ترامب أو سياساته بشكل مباشر خلال كلمتها.

وقال عدد من خبراء حوكمة الشركات إن التصريحات وما غاب عنها تعكس مخاوف أوسع بين قادة الأعمال من أن تعاقب الإدارة أي معارضة، في اختلاف واضح عن ولاية ترامب الأولى، حين انقسم التنفيذيون ضده بعد تعامله مع تجمع للتيار القومي الأبيض في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا عام 2017، وتحدثوا بشكل أكثر صراحة ضد سياساته الأخرى.

وقال ريتشارد باينتر، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا وكبير مستشاري الأخلاقيات للرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، إن رد فعل قادة الأعمال جاء باهتاً، حتى في ظل مواجهة عملاء هجرة ملثمين لمواطنين أميركيين في مينيابوليس، ودراسة ترامب الاستيلاء على غرينلاند، وهو ما قد يحرم الشركات الأميركية من الأسواق الأوروبية.

وأضاف باينتر أن ترامب تبنّى نهجاً سلطوياً يتناقض مع سياسات السوق الحرة التي انتهجتها إدارة بوش، معرباً عن رغبته في موقف أكثر حدة من غرفة التجارة، مؤكداً أن على التنفيذيين التحدث ضد الإكراه، سواء استهدف متظاهراً في الشارع أو رئيساً تنفيذياً لا ينفذ ما يريده الرئيس.

خطوات محدودة

من جانبه، قال مارك ليفين، الديمقراطي والمراقب المالي الجديد لمدينة نيويورك والمشرف على صناديق تقاعد عامة تمتلك حصصاً في أكبر الشركات الأميركية، إن الرؤساء التنفيذيين اتخذوا خطوات محدودة للغاية، ولا يتحدثون إلا عندما تؤثر تصرفات ترامب بشكل مباشر على أعمالهم.

وأضاف ليفين أنه لا يعتقد أن الرأسمالية يمكن أن تعمل إذا سُمح لرئيس ذي نزعات سلطوية بتوجيه سلوك كل شركة في أميركا.

وأشار متحدث باسم غرفة التجارة إلى إحاطة عقدتها كلارك مع الصحفيين، قالت خلالها إن الغرفة تعارض تدخل الحكومة في الأعمال بغض النظر عن الحزب الذي يقترح ذلك، مضيفة أن الرؤساء التنفيذيين يقومون بعمل هادئ خلف الكواليس لدعم سياسات عامة رشيدة دون السعي إلى إثارة الغضب العلني.

تراجع شعبية ترامب الاقتصادية

وفي أغسطس، قال نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة، إن المجموعة تسعى للتعامل مع ترامب بطريقة غير حزبية للحفاظ على دعم الأسواق الحرة.

ووفقاً لآخر الاستطلاعات، يبلغ معدل تأييد ترامب في ما يخص الاقتصاد 36%، وهو أقل من معدل تأييده العام البالغ 41%، رغم تصويره سياساته الاقتصادية على أنها ناجحة.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في ديترويت إن النمو يتسارع، والإنتاجية ترتفع، والاستثمار يزدهر، والدخول تزيد، والتضخم تم القضاء عليه، مؤكداً أن أميركا استعادت مكانتها الدولية.

مواقف علنية

وشكك عدد محدود من الرؤساء التنفيذيين علناً في بعض قرارات ترامب، إذ قال رئيس إكسون موبيل في 9 يناير إن فنزويلا غير قابلة للاستثمار، في تعارض مع رسائل البيت الأبيض، قبل أن يلمح ترامب لاحقاً إلى إمكانية استبعاد الشركة من صفقات مستقبلية هناك.

وفي 13 يناير، أعلن جيمي ديمون دعمه لاستقلال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من فتح الإدارة تحقيقاً جنائياً في سلوكه، محذراً من أن تدخل ترامب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما رد عليه ترامب بالقول إنه لا يهتم بتصريحات ديمون.