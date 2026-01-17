أصيلة المعلا: استراتيجية بيئية متقدمة تقود الفجيرة نحو مستقبل حضري ذكي ومستدام

شاركت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، في جلسة «إعادة تعريف الاستدامة» ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، حيث قدمت رؤية شاملة حول تطوير منظومة العمل البيئي في إمارة الفجيرة واستراتيجياتها نحو التحول إلى مدينة خضراء تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

وأكدت المعلا خلال الجلسة، التي نظمتها شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة التغير المناخي، وحماية مواردها الطبيعية الغنية، وتطوير بنية تحتية بيئية تدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى أن الهيئة تركز على بناء نظم بيئية متكاملة، تشمل إدارة ذكية للموارد، ومراقبة مستمرة للمتغيرات المناخية، ومشاريع ميدانية تعزز التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وشددت المعلا على أن التكنولوجيا تشكل محوراً رئيسياً في رؤية الهيئة المستقبلية، مؤكدة أن الفجيرة تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد، والخرائط الرقمية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط البيئية وتحليلها، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والمياه، وحماية الحياة الفطرية، ووضع سياسات استباقية تتماشى مع المتطلبات العالمية.

كما أبرزت أهمية توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الفجيرة كمدينة مستدامة تحافظ على طابعها الطبيعي وفي الوقت ذاته تنفتح على الابتكار، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية.

واعتبرت المعلا أن المنصات الحوارية مثل شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، والتي تضم نخبة من القيادات الحكومية والخاصة، تسهم في بناء شراكات فعالة وتطوير مبادرات مشتركة تعزز جاهزية دولة الإمارات لتحقيق أهداف أجندة 2030، والمشاركة في صياغة توجهات التنمية العالمية لما بعد 2030 وصولاً إلى مستهدفات 2045.