18.3 ملياراً إيرادات غرف دبي الفندقية في 11 شهراً بنمو 15%

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال أول 11 شهراً من العام 2025 بنسبة 15% لتصل إلى نحو 18.3 مليار درهم مقابل 15.87 مليار خلال الفترة المقابلة من 2024، مع زيادة عدد الليالي المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرفة نتيجة تزايد الحركة السياحية وتدفق الزوار الدوليين على الإمارة من أنحاء مختلفة من العالم.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2025 إلى 40.85 مليون ليلة، بزيادة 4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرفة ليصل إلى 448 درهماً بزيادة 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2024.

مسار تصاعدي

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، عبر إطلاق العديد من المبادرات، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح المبادرات والسياسات التي تبنتها دبي لتطوير القطاع السياحي والفندقي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي في الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتشير التوقعات إلى مواصلة فنادق دبي مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بكثافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها المدينة، إضافة إلى تدفق السياح من مختلف الأسواق بفضل الأجواء المثالية في دبي خلال هذا الوقت من السنة.

أداء قياسي

وحقق القطاع الفندقي في دبي أداءً قياسياً خلال ديسمبر الماضي، مسجلاً أعلى إيرادات لكل غرفة متاحة منذ عام 2007، مدفوعاً بموسم العطلات والنشاط السياحي المتزايد، وفق بيانات من شركة CoStar المتخصصة في تحليلات وأسواق العقارات العالمية.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في المؤشرات الأساسية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت نسبة الإشغال في ديسمبر الماضي 84.3% بزيادة 3.4%، في حين وصل متوسط سعر الغرفة اليومي إلى 1042 درهماً بارتفاع 11.1%، فيما سجلت إيرادات الغرفة المتاحة 878.19 درهماً بارتفاع 15%.

يذكر أن دبي استقبلت أكثر من 15.7 مليون زائر دولي خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنمو 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجلت فيه دبي وصول 14.9 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة. وأظهر التقرير أن فنادق دبي واصلت تحقيق مستويات نمو ثابتة، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 79% خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع متوسط إشغال 77% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.