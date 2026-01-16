68 % من مستهلكي الإمارات يعتمدون على الوسائل غير النقدية

تشهد عمليات الدفع في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية، مع تراجع واضح لاستخدام النقد في المعاملات اليومية.

وكشف تقرير «أين يختبئ النقد»، الصادر عن شركة فيزا، أن 68% من المستهلكين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على وسائل الدفع غير النقدية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، تراجع استخدام العملات الورقية حتى في المشتريات اليومية، إذ انخفضت نسبة من يعتمدون على النقد إلى 16% فقط، مقارنة بـ25% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع بوضوح في قطاعات كانت تقليدياً معاقل للنقد، مثل الأسواق المحلية، وخدمات سيارات الأجرة، ودفع الفواتير.

وتصدرت بطاقات الخصم والمدفوعات عبر الهاتف المتحرك وسائل الإنفاق اليومي في مجالات البقالة والمطاعم والمواصلات، في حين حافظت بطاقات الائتمان على صدارتها في المشتريات المخطط لها. أما في المعاملات بين الأفراد، فلا يزال «البقشيش» يمثل الاستثناء الأبرز، حيث يدفعه نقداً 58% من المستهلكين.