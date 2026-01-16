«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رقمية بمليار درهم عبر «البلوكشين»

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات رقمية بقيمة مليار درهم (نحو 272 مليون دولار)، في خطوة نوعية تعكس تسارع التحول الرقمي في أسواق المال الإقليمية.

وذلك عبر منصة البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية التابعة لشركة «يوروسيكلير» والمعتمدة على تقنية البلوكشين، بحسب موقع «ليدجر إنسايت».

وبلغ أجل استحقاق السندات ثلاث سنوات، وبسعر فائدة قدره 4.25%، وسط إقبال قوي من المستثمرين دفع حجم الاكتتاب إلى تجاوز المعروض بنسبة 1.3 مرة.

وحافظ الإصدار على التصنيفات الائتمانية نفسها لسندات البنك التقليدية، حيث منحته «موديز» تصنيف (A1) و«فيتش» تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة «فيتش» أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية جديدة، مشيرة إلى أن خطة استمرارية الأعمال التي يعتمدها البنك.

ويأتي هذا الإصدار بعد إصدارات رقمية مماثلة لبنوك إقليمية عبر منصات عالمية، ما يعزز موقع دبي كمركز رائد للابتكار المالي والتقنيات المصرفية المتقدمة.