طلب قوي متواصل على سوق العقارات في دبي

قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن السوق العقاري في دبي يواصل تسجيل طلب قوي مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع وجاذبية الإمارة المتزايدة للمواهب والشركات العالمية والمستثمرين الدوليين.

وقال خلال جلسة حوارية عُقدت في دبي إن المخطط السكني الرئيسي الموسع لمشروع حي دبي للتصميم (D3) يجسد رؤية دبي في تطوير أحياء حضرية متكاملة تجمع بين الاقتصاد الإبداعي والتخطيط السكني الحديث.

وأوضح أن المخطط السكني الرئيسي الموسع للمشروع يمثل نموذجاً لمدينة اقتصادية متكاملة الأركان، جرى تخصيصها لدعم قطاعات الإبداع والتصميم والأزياء، في ظل وجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المجالات داخل الحي.

وذكر أن العمل جارٍ على تطوير الحي بالكامل بما يلبي الاحتياجات المتكاملة للسكان ويوفر الخدمات الضرورية التي تضمن لهم الاستقرار والاستمرارية، مشيراً إلى أن التخطيط لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يشمل الجوانب الحياتية والخدمية المرتبطة بجودة العيش والعمل في المنطقة.

وكانت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» قد كشفت مطلع يناير الجاري عن المخطط السكني الرئيسي الموسع لمشروع حي دبي للتصميم والذي يقع بين وسط مدينة دبي وخور دبي، ويمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة.

وأضاف أن المشاريع أو المناطق الاقتصادية الكبرى، التي يتطلب تنفيذها واستكمالها سنوات طويلة مثل مشروع D3، تستدعي التزاماً كاملاً بالجداول الزمنية المحددة، رغم التحديات المرتبطة بتغيرات السوق، وقوة العرض والطلب، والظروف الاقتصادية.

إضافة إلى احتياجات المنطقة واللوائح والقوانين المعمول بها أو القابلة للتحديث والتطوير. وفيما يتعلق بالطلب على السكن، قال إن دبي تشهد طلباً قوياً جداً على الوحدات السكنية، مدفوعاً بالزيادة المتسارعة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.