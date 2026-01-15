70 مليار دولار حجم الصكوك العالمية المتوافقة مع المعايير البيئية بنهاية 2026

يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 70 مليار دولار في وقت مبكر من نهاية عام 2026، مع زخم أقوى في الأسواق الناشئة، بحسب تقرير حديث من «فيتش».

وحسب التقرير استحوذت صكوك «إي إس جي» على نحو 40% من إصدارات ديون «إي إس جي» في الأسواق الناشئة بالدولار في عام 2025، ارتفاعاً من 18% في عام 2024. وسيستمر الالتزام بمبادئ الرابطة الدولية لأسواق المال والإصدارات المقومة بالدولار في توسيع مشاركة المستثمرين. ولا يزال السوق مجزأ، إلا أن الإصدارات تتركز في الإمارات وماليزيا وإندونيسيا.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش» بشار الناطور: نتوقع أن تحافظ صكوك «إي إس جي» على زخمها القوي في 2026، مدعومة بتفويضات الاستدامة، وأهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، والأطر التنظيمية الجديدة، والطلب القوي، إضافة إلى استضافة تركيا المرتقبة لمؤتمر «كوب 31».

وأضاف: «بينما تظل المتطلبات المتطورة للشريعة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتوترات الجيوسياسية، والغسل الأخضر مخاطر رئيسية، إلا أن الملف الائتماني قوي: حيث إن 92% من صكوك «إي إس جي» المصنفة هي من فئة الاستثمار، وجميع المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة، ولم تحدث أي حالات تخلف عن السداد».

وقد ارتفعت إصدارات صكوك «إي إس جي» العالمية بنسبة تزيد على 60% لتصل إلى 18.5 مليار دولار في عام 2025، بقيادة ماليزيا (28%)، والإمارات (19%)، وإندونيسيا (9%). ووصلت الصكوك القائمة إلى 58 مليار دولار بنهاية عام 2025 (66% منها بالدولار)، بزيادة نحو 30% عن نهاية عام 2024.

وتركزت تصنيفات صكوك «إي إس جي» بشكل أساسي تحت مسميات صكوك «الاستدامة» والصكوك «الخضراء». كما بدأت الصكوك «الاجتماعية» في الظهور، إلى جانب الصكوك «البرتقالية» وصكوك المناخ. وتشمل التطورات الجديدة إصدار باكستان لأول صكوك خضراء سيادية غير مصنفة، وإصدار الشركة العمانية لنقل الكهرباء لأول صكوك «إي إس جي» في عمان (بتصنيف BB+).

علاوة على ذلك، منحت ماليزيا إعفاءات ضريبية لصكوك الاستثمار المستدام والمسؤول بموجب قواعد ضريبة الدخل، بينما أطلق مصرف قطر المركزي إطاراً للتمويل المستدام. إضافة إلى ذلك، بدأ مصرف الإمارات المركزي في تطوير برنامج «أوراق مالية إسلامية مستدامة».