أداء لافت لبنوك دبي خلال 12 شهراً

حققت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال 12 شهراً لتتصدر جاذبية الودائع المصرفية وحركة التمويل، كما نجحت بشكل كبير في تعزيز ممتلكاتها وملاءتها المالية في السوق المصرفي بالإمارات.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت إجمالي محفظتها من الأصول والاستثمارات بنسبة 17 % على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر الماضي بإضافة أكثر من 375 مليار درهم خلال عام ليتخطى إجمالي رصيد المحفظة 2.65 مليار درهم نهاية نوفمبر العام الماضي مقارنة بحوالي 2.25 تريليون درهم بنفس الفترة من 2024.

ووفق توزيع محفظة الممتلكات، كانت أصول بنوك دبي قد ارتفعت بمفردها بنسبة 16.2% على أساس سنوي بحوالي 319 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.972 تريليون درهم في نوفمبر 2024 إلى 2.291 تريليون درهم في نوفمبر 2025.

وارتفع رصيد استثمارات بنوك دبي بحوالي 56 مليار درهم كاستثمارات جديدة أضيفت خلال تلك الفترة وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 20.2 % ليتجاوز رصيدها التراكمي 336 مليار درهم في نوفمبر من العام الماضي.

من جانب آخر، ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي بنسبة 17.7 % على أساس سنوي مستقطبة 220 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام.

وتصدرت بذلك حركة الودائع الجديدة إلى مصارف الإمارات في تلك الفترة ورصيد الودائع المصرفية بشكل عام، حيث حازت حصة 47 % من إجمالي ودائع مصارف الإمارات محققة رصيداً تراكمياً تجاوز 1.51 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025، وبذلك حافظت بنوك الإمارة على تصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 12 شهراً متوالياً.

وبشكل عام استندت قوة ودائع بنوك الإمارة على ودائع القطاع الخاص من المقيمين والتي شكلت أكثر من 73% من إجمالي الودائع المصرفية بها برصيد تجاوز 1.1 تريليون درهم حتى نوفمبر 2025.

بدورها، كانت البنوك العاملة في دبي هي الأكبر من حيث منح التمويلات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة، وتظهر البيانات أن بنوك الإمارة قدمت لعملاء السوق 180 مليار درهم تمويلات جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانب بنوك دبي بنسبة 18.8% على أساس سنوي.

وبذلك ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من جانبها إلى 1.135 تريليون درهم في نوفمبر الماضي محققة بدورها حصة سوقية بلغت 45 % من إجمالي الإئتمان الممنوح بالقطاع المصرفي بالإمارات ويشكل القطاع الخاص ثم القطاع العام الأكثر إستفادة من التمويلات الممنوحة من بنوك دبي حتى نوفمبر الماضي.

رصيد الذهب

من جانب آخر، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 37.29 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 62.27 %، أو ما يعادل 14.31 مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، مقارنة مع 22.98 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 5.79 % أو ما يعادل 2.041 مليار درهم، مقارنة بنحو 35.25 مليار درهم في أكتوبر 2025.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.