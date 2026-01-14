Al Bayan
ودائع بنوك دبي تتخطى 1.5 تريليون درهم

  • بلغت 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات
سامح الليثي

تخطى الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.5 تريليون درهم نهاية شهر نوفمبر 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لمدة 12 شهراً متوالية .

ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي ، فقد بلغت حصة بنوك الإمارة 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات .

ورتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس شهري 1.7% ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.291تريليون درهم في نوفمبر . في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.134 تريليون درهم في نوفمبر العام الماضي.

واستقررصيد الإستثمارات لبنوك إمارة دبي عند رصيد تراكمي إلى 336 .

وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي تخطت 2.54 تريليون درهم فيما بلغ رصيد الإستثمارات 431مليار درهم ووصلت الودائع 1.456تريليون درهم.

وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 415 مليار درهم ، و رصيد الودائع 270مليار درهم ، كما تخطى رصيد الإئتمان 415 مليار درهم في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الإستثمارات 73.6مليار درهم.