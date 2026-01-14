فنادق دبي تسجل أفضل أداء لشهر ديسمبر في عقدين

حقق القطاع الفندقي في دبي أداءً قياسياً خلال ديسمبر الماضي، مسجلاً أعلى إيرادات لكل غرفة متاحة منذ عام 2007، مدفوعاً بموسم العطلات والنشاط السياحي المتزايد، وفق بيانات أولية من شركة CoStar المتخصصة في تحليلات وأسواق العقارات العالمية.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في المؤشرات الأساسية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت نسبة الإشغال في ديسمبر الماضي 84.3% بزيادة 3.4%، في حين وصل متوسط سعر الغرفة اليومي إلى 1042 درهماً بارتفاع 11.1%، فيما سجلت إيرادات الغرفة المتاحة 878.19 درهماً بارتفاع 15%.

وتميز السوق الفندقي خلال ليلة رأس السنة بتحقيق أعلى مستويات الأداء، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 94.1%، وسعر الغرفة اليومي إلى 2286 درهماً، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 2151 درهماً، مسجلة لأول مرة في تاريخ دبي تجاوز كل من متوسط سعر الغرفة ومتوسط العائد حاجز 2000 درهم.

كما حافظت السوق على مستويات مرتفعة من الإشغال وأسعار الغرف لأكثر من تسع ليالٍ متتالية بدءاً من 23 ديسمبر، مع استمرار نسبة الإشغال فوق 80% وسعر الغرفة اليومي فوق 1000 درهم، ما يعكس قوة الطلب على الفنادق في الإمارة خلال موسم العطلات.

وتعكس هذه النتائج استمرار دبي في تعزيز مكانتها العالمية مركزاً سياحياً واستثمارياً، مع قدرة القطاع الفندقي على تحقيق أداء متميز في ظل زيادة الطلب على الإقامة الفاخرة والفنادق المتميزة.