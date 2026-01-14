العبار: ترسية مناقصة برج خور دبي خلال 3 أشهر

كشف محمد العبار مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أن مناقصة برج خور دبي ستطرح في الثلاثة أشهر المقبلة.

وأكد خلال حديثه في الجلسة الحوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن التنافس في المرحلة الحالية لم يعد قائماً على علو الأبراج فقط، بل على التصميم المعماري الذي يضيف قيمة جمالية وحضارية لدبي، ويعكس طموحها ورؤيتها المستقبلية.

وأوضح أن مشروع خور دبي يعد من أضخم المشاريع المستقبلية، حيث ستكون مساحته ضعف منطقة برج خليفة، لافتاً إلى أن المول التابع للمشروع سيكون أصغر من دبي مول من حيث الحجم، لكنه سيحمل تصميماً مبتكراً ليضيف تجربة جديدة للزوار.

وأشار العبار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول المرشحة للاستفادة الكبرى من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول التكنولوجي سيحدث تغييراً جذرياً في طبيعة الأعمال، لا سيما في قطاع التطوير العقاري.

وشدد العبار على أن الإنسان قادر على الإبداع والعمل بأفضل صورة ممكنة متى ما امتلك الرغبة الحقيقية والطموح، مؤكداً أن التطور لا يلغي دور الإنسان بالكامل، بل يعيد تعريفه ويجعله أكثر ارتباطًا بالقيمة المضافة والابتكار.

وأشار إلى أهمية التخطيط العمراني المتوازن، وبين أن المطور العقاري مطالب بأن يحترم المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يقدم مشاريع ترتقي بالبيئة الحضرية وتخدم الإنسان قبل أي اعتبار ربحي.

وأضاف العبار أن على المطور العقاري مسؤولية اجتماعية لا تقل أهمية عن مسؤوليته التجارية، تتمثل في الإسهام الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى الحياة الحضرية، وليس مجرد تحقيق العوائد المالية.