22.1 تريليون درهم التحويلات المصرفية بالإمارات في 11 شهراً

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 22.1 تريليون درهم خلال 11 شهراً من 2025. وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن حجم التحويلات المالية بين بداية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من نفس العام كان أعلى بقيمة 4.3 تريليونات درهم وبنسبة نمو ناهزت 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024.

ووفق البيانات، ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات عبر نظام المصرف المركزي خلال تلك الفترة وبنسبة بلغت 60% بقيمة ناهزت 13.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 17% بحوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن التحويلات بين البنوك في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 11.3 تريليون درهم.

في المقابل، أوضحت بيانات التحويلات أن تحويلات الأفراد اختصت بدورها بحصة 40% من إجمالي التحويلات التي تمت في تلك الفترة وبقيمة بلغت 8.9 تريليونات درهم محققة نمواً أيضاً بنسبة 33% عن مثيلاتها من التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم. وشهد القطاع المصرفي خلال فترة 11 شهراً مقاصة لما يتجاوز 20.8 مليون شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المؤشرات المصرفية أن رصيد القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالإمارات ارتفع بنسبة 10.6% ما بين مطلع العام الماضي ونهاية نوفمبر لتمنح المصارف العاملة بالدولة أكثر من 140 مليار درهم للقطاع الخاص متضمنة كلاً من القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال إلى جانب الممنوحة لقطاع الأفراد.

ووفق بيانات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص إلى حوالي 1.482 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025 مقارنة بنحو 1.342 تريليون درهم نهاية.

في مقابل ذلك ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة بنحو 14.4% خلال 11 شهراً منذ بداية العام الماضي ليصل الرصيد التراكمي لها إلى قرابة 841 مليار درهم أي بإضافة ما يناهز 106 مليارات درهم إضافية إلى محفظة استثماراتها في تلك الفترة.