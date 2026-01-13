90.5 % قفزة في مبيعات عقارات دبي التجارية خلال 2025

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال عام 2025، حيث نمت بنسبة 90.5% مقارنة بمبيعات 2024، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة خلال العام 2025 بنمو 90.5% مقارنة بمبيعات العام 2024 والتي بلغت فيها 9.5 مليارات درهم عبر 4301 صفقة.

الجائحة وثقة الأعمال

وتظهر بيانات مبيعات العقارات التجارية في دبي قفزة لافتة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، تعكس تعافياً قوياً وتحولاً هيكلياً في بيئة الأعمال بالإمارة، فبعد أن بلغت المبيعات نحو 4.5 مليارات درهم في 2022، ارتفعت إلى 6.5 مليارات درهم في 2023، ثم إلى 9.5 مليارات درهم في 2024، وصولاً إلى 18.1 مليار درهم في 2025، أي بزيادة تفوق 300% خلال ثلاث سنوات.

هذه القفزة لا تعكس مجرد تعافٍ دوري، بل تشير إلى توسع فعلي في الطلب على المكاتب والمساحات التجارية، والمقار الإقليمية للشركات، مدفوعاً بتدفق الشركات العالمية، ونمو الاقتصاد غير النفطي، وتحول دبي إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية والتكنولوجية، كما أسهم هذا النمو في تعزيز نشاط الشركات، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة التجارية، ما جعل العقارات التجارية أحد أبرز المستفيدين من مرحلة ما بعد الجائحة، وعنصراً داعماً لاستدامة نمو قطاع الأعمال في الإمارة.

العقارات قيد الإنشاء

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 13.1 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 4561 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1537 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 8.5 مليارات درهم عبر 3149 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخريطة 4.6 مليارات درهم عبر 1412 صفقة، بالمقابل، بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3 مليارات درهم عبر 756 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.9 مليار درهم عبر 781 صفقة.

التوزع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1430 صفقة بقيمة 5.1 مليارات درهم، تلتها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 1092 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 291 صفقة بقيمة 856 مليون درهم، ثم منطقة موتور سيتي عبر 321 صفقة بقيمة 811 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 27 صفقة بقيمة 793 مليون درهم.

وبالنسبة للمتاجر، كذلك تصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات عبر 133 صفقة بقيمة 934 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية عبر 215 صفقة بقيمة 753 مليون درهم، تلتها منطقة مجان عبر 181 صفقة بقيمة 311 مليون درهم، ثم منطقة مجمع دبي للعلوم عبر 58 صفقة بقيمة 275 مليون درهم، ثم منطقة ميدان ون عبر 81 صفقة بقيمة 233 مليون درهم.

العقارات التجارية الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 62 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال 2025.

وأبرز هذه الصفقات هي بيع وحدة مكتبية فاخرة في منطقة برج خليفة بقيمة 95 مليون درهم، كما بيعت وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 87 مليون درهم، وأخرى في المنطقة نفسها بقيمة 84 مليون درهم، إلى جانب بيع متجر جاهز في منطقة المدينة العالمية 2&3 بقيمة 67 مليون درهم.