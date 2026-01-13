«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تتصدران قائمة الناقلات الأكثر أماناً عالمياً

حققت الإمارات إنجازاً غير مسبوق في صناعة الطيران العالمية، عندما تصدرت شركتا «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» قائمة أفضل شركات الطيران من حيث السلامة لعام 2026، وفق التصنيف الذي أجرته «إيرلاين ريتنغز»، الذي راقب 320 شركة طيران حول العالم.

وظهر التفوق الإماراتي من خلال سجل خالٍ من الحوادث الخطيرة وانخفاض معدل الحوادث لكل رحلة، إلى جانب مشاركة الشركات الإماراتية في برامج التفتيش المستقلة، ما عزز ثقة المسافرين في أمان الرحلات.

واعتمدت الاتحاد للطيران في صعودها إلى القمة العالمية على أسطول حديث ومتطور، مع تحديث مستمر للطائرات، واعتماد أعلى معايير السلامة في قمرة القيادة، وتطبيق برامج صارمة لإدارة الاضطرابات الجوية.

واحتلت طيران الإمارات المركز الخامس، مؤكدة استمرارية تفوقها العالمي في السلامة التشغيلية. وضمنت الشركة مكانتها بين الأفضل عبر دمج التوسع الطموح في أسطولها الحديث، والاستثمار الكبير في تدريب الطواقم، والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لإدارة السلامة.

ويعكس هذا التوازن بين التطوير التكنولوجي والموارد البشرية مدى جدية طيران الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً للسلامة الجوية، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم.

وأظهرت قائمة أفضل شركات الطيران توجهاً متنامياً نحو الوقاية من الاضطرابات الجوية، مع الأخذ في الاعتبار برامج مثل IATA Turbulence Aware، وبرامج التفتيش على متن الطائرة، ما يعكس أهمية الإدارة الاستباقية للمخاطر على متن الرحلات. ويبرز هذا التوجه بشكل خاص في الشركات الإماراتية، التي تتبنى أنظمة ذكية لمراقبة الرحلة وتدريب الطواقم على التعامل مع كل حالات الطقس المفاجئة، ما يرفع مستوى السلامة التشغيلية ويقلل من الإصابات الناتجة عن الاضطرابات.

وتؤكد هذه الإنجازات أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران الآمن والمبتكر، مستفيدة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، أساطيل حديثة، ومراكز تدريب متطورة، مع إدارة دقيقة لكل التفاصيل التشغيلية، بدءاً من صيانة الطائرات وحتى خدمات المسافرين على الأرض وفي الجو. ويعتبر قطاع الطيران في الدولة من خلال الاتحاد للطيران وطيران الإمارات نموذجاً عالمياً يمكن دراسته ومقارنته بأكبر شركات العالم، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والطواقم المدربة، والإجراءات الوقائية الدقيقة.

يؤكد التقدم أن الإمارات نجحت في تحويل السلامة الجوية إلى ميزة تنافسية استراتيجية، تجعلها وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط بفضل الخدمات الفاخرة، بل بسبب الثقة المطلقة في إدارة المخاطر والسلامة في كل رحلة.