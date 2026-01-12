8.3 ملايين مقعد مجدول للرحلات المغادرة من الإمارات في يناير

سجلت أسواق النقل الجوي في الإمارات خلال يناير 2026 بداية قوية تعكس ديناميكية القطاع وقدرته على مواصلة النمو بوتيرة أعلى من المعدلات الإقليمية، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران.

وذكر التقرير أن إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الجوية المغادرة من مطارات الدولة خلال يناير الجاري بلغ 8.3 ملايين مقعد، مقابل 7.77 ملايين مقعد في الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً بنسبة 6.8%، الأمر الذي يعد امتداداً لموجة التعافي التي شهدها القطاع منذ عامي 2023 و2024، ويؤكد قوة الطلب على السفر الترفيهي والترانزيت وسفر الأعمال عبر مطارات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حافظت على صدارتها لأسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال يناير 2026، بعدما استحوذت مطاراتها على 20.76% من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة، والتي تجاوزت 40 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة. الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات كمحور مركزي لحركة السفر العالمية، بالنظر إلى تنوع شبكاتها الجوية، وتطور البنية التحتية لمطاراتها، وتوسع شركات الطيران الوطنية في مقاعدها وشبكاتها التشغيلية.

وكشف التقرير أن شركات الطيران العاملة من مطارات الدولة أضافت خلال يناير وحده نحو 529 ألف مقعد إضافي مقارنة بالشهر نفسه من 2025، وهي زيادة تعتبر كبيرة على مستوى شهر واحد، ما يعكس استمرار خطط التوسع لدى الناقلات الوطنية، ودخول شركات طيران جديدة للعمل من المطارات الإماراتية، وارتفاع الطلب على السفر من وإلى الدولة سواء بقصد السياحة أو الترانزيت أو الأعمال.

ووفقاً للتقرير، حلت السعودية في المركز الثاني إقليمياً من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة خلال يناير بنحو 7.85 ملايين مقعد، تلتها قطر في المركز الثالث بنحو 2.96 مليون مقعد، ثم إيران 1.5 مليون مقعد.

شركات الطيران

وعلى صعيد شركات الطيران، أظهرت بيانات «أو إيه جي» أن الناقلات الوطنية الإماراتية واصلت تعزيز قدراتها التشغيلية خلال يناير 2026، مسجلة نمواً لافتاً في عدد المقاعد مقارنة بالشهر نفسه من 2025. فقد عززت «طيران الإمارات» موقعها الريادي بتوفير نحو 3.39 ملايين مقعد مجدول خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 3.22 ملايين مقعد في الشهر نفسه من 2025، محققة نمواً بنسبة 5.3%. ويعكس هذا النمو استمرار اتساع الشبكة العالمية للناقلة إلى جانب زيادة الوتيرة التشغيلية إلى أسواق محورية في أوروبا وآسيا والأمريكتين.

كما أظهرت البيانات زخم النمو لدى الاتحاد للطيران، التي وفرت خلال يناير نحو 1.4 مليون مقعد مجدول، مقارنة بـ1.13 مليون مقعد خلال يناير 2025.

وفي السياق ذاته، رفعت «فلاي دبي» سعتها إلى نحو 1.39 مليون مقعد في يناير 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون مقعد في يناير 2025، بنمو 12.7%. وتواصل الناقلة تعزيز حضورها في أسواق آسيا الوسطى وشرق أوروبا وشبه القارة الهندية، التي تعد من أبرز مصادر الحركة إلى دبي، كما تركز على تعزيز الربط مع مطارات متوسطة وصغيرة الحجم، ما يدعم تنويع أسواق الوصول السياحي إلى الإمارات. في حين جدولة شركة «العربية للطيران» أكثر من 954 ألف مقعد خلال يناير الجاري مقارنة مع 812 ألف مقعد في يناير 2025.

ويبرز من خلال المؤشرات التشغيلية للناقلات الوطنية تكامل الأدوار بين الشركات الثلاث في ربط الإمارات بالعالم؛ إذ تتولى «طيران الإمارات» نقل الركاب إلى الوجهات البعيدة والمتوسطة ذات الطلب العالي، فيما تدعم «الاتحاد للطيران» موقع أبوظبي كمركز رئيسي للرحلات الدولية، بينما تغطي «فلاي دبي» العديد من الأسواق المتوسطة والناشئة، ما يعزز موقع الإمارات كمركز طيران دولي متعدد المحاور.

مطارات

وعلى مستوى المطارات، جاءت الإمارات أيضاً في صدارة الأداء الإقليمي، حيث أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حافظ على موقعه كأكبر مطار في المنطقة من حيث السعة المقعدية خلال يناير الجاري بنحو 5.5 ملايين مقعد، بنمو 3.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وجاء مطار الدوحة في المركز الثاني بنحو 2.6 مليون مقعد، ثم مطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.39 مليون مقعد، فيما حل مطار الرياض في المركز الرابع بنحو 2.3 مليون مقعد، وتبعه مطار زايد الدولي خامساً، مسجلاً نحو 1.7 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة.

وتبرز هذه المؤشرات مجتمعة استمرار تعزيز الإمارات لموقعها الاستراتيجي في حركة النقل الجوي العالمية، مدعومة بمنظومة نقل متقدمة ومطارات ذات طاقة استيعابية عالية وشركات طيران وطنية تتمتع بقدرات تشغيلية ومالية قوية. كما يعكس هذا النمو تنامي الجاذبية السياحية للدولة، بالتزامن مع توسع قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياح الدوليين، ما يجعل من 2026 عاماً مرشحاً لتسجيل قمم تشغيلية جديدة.