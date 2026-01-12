«فلاي دبي» تعلق رحلتين إلى طهران

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن إلغاء رحلتيها رقم FZ 1929 وFZ 1930 بين مطار دبي الدولي ومطار طهران الدولي خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير.

ونقل متحدث باسم الشركة اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإلغاء.

وأكد المتحدث أن جميع رحلات الشركة الأخرى إلى إيران تعمل وفقاً للجدول المعتاد، مشيراً إلى ضرورة متابعة المسافرين لحالة رحلاتهم من خلال موقع الشركة الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات.

ونصحت «فلاي دبي» عملاءها بالتواصل مع مركز الاتصال في دبي، أو زيارة متجر «فلاي دبي للسفر»، أو التواصل مع وكيل السفر المعتمد للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز.

كما دعت الشركة المسافرين إلى تحديث بيانات الاتصال عبر قسم «إدارة الحجز»، والتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم.