9.17 مليارات درهم استثمارات «دي بي ورلد» في 2025 لتوسيع شبكتها العالمية

أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن الشركة التزمت خلال 2025 باستثمارات قدرها 9.17 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لتوسيع شبكتها العالمية، ما أسهم في فتح آفاق نمو جديدة في الهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقال في منشور له على منصة «لينكد إن» إن هذه الاستثمارات شملت امتيازاً طويل الأمد في طرطوس بسوريا، وتحقيق أحجام قياسية في بيرو، واستثمارات جديدة في مشروع «لندن غيتواي»، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس النهج المركز للشركة في بناء البنية التحتية للتجارة في المواقع الأكثر أهمية.

وأضاف أن منصة «دي بي ورلد» اللوجستية المتكاملة تمتد الآن إلى 58 دولة، مع 255 مكتباً حول العالم، حيث تمكنت الفرق من تقديم خدمات محسنة للعملاء، إلى جانب تطوير نظام دفع بالعملات الرقمية المستقرة لتعزيز الشفافية وتسريع العمليات اعتباراً من 2026.

وفي قطاع الخدمات البحرية، أشار إلى دمج شركات Unifeeder وP&O Ferrymasters وP&O Maritime Logistics تحت هوية واحدة لتعزيز العرض العالمي للشركة. كما تم تأمين عقد EPC كبير لأكبر منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة في سوريا وأفغانستان لفتح ممرات تجارية إقليمية حيوية.

وحول الاستدامة، ذكر بن سليّم أن 65% من الكهرباء المستخدمة في عمليات الشركة تأتي الآن من مصادر متجددة. كما شهد جبل علي إطلاق تدفق الحاويات الكهربائي بين المحطات، في خطوة مهمة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، استكمالاً لسندات دي بي ورلد الزرقاء بقيمة 100 مليون دولار التي أُصدرت في نهاية 2024.

وتابع أن تقرير التأثير لعام 2025 أظهر كيف يمكن للنجاح التجاري أن يحقق تغييرات ملموسة في المجتمعات، حيث وصل تأثير برامج الشركة المجتمعية إلى 4.48 ملايين شخص، مع استثمار يقارب 100 مليون دولار خلال العقد الماضي.

وأكد بن سليّم أن موظفي الشركة يظلون في قلب هذه الرحلة، حيث أولت «دي بي ورلد» أولوية لتطوير المسارات المهنية من خلال أسبوع التعلم العالمي الأول وتوسيع برامجها للمراحل المبكرة من الحياة المهنية. وحققت 14 دولة تصنيف «متميز» في مسح Great Place To Work، مما يعكس الثقافة المؤسسية التي تبنيها الشركة.

واختتم سلطان أحمد بن سليّم تصريحه بالقول: مع دخولنا عام 2026، تركيزنا واضح وهو تقديم قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا. وشكراً لكل من أسهم في دفع تقدمنا خلال عام 2025.