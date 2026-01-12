المركزي: أصول مصارف الإمارات تتخطى 5.25 تريليونات درهم

تخطت أصول المصارف العاملة في الإمارات 5.25 تريليونات درهم نهاية شهر نوفمبر 2025 بنسبة نمو على أساس شهري 0.8% عن الرصيد المسجل في شهر أكتوبر.

وأظهر تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي اليوم نمو الائتمان المصرفي بمقدار يتجاوز 2.53 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة نمو شهري 0.7% مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم والائتمان الأجنبي بحوالي 8.7 مليارات درهم.

في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية 3.23 تريليونات درهم مع نهاية نوفمبر 2025 بنمو شهري 1% عن أكتوبر، مدفوعاً بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 1.4% على أساس شهري.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.7% لتتخطى 836 ملياراً في نوفمبر 2025 مدفوعة بنمو الحساب الاحتياطي والنقد المصدر والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.