22 دولة أفريقية ترحب بعقد شراكات اقتصادية شاملة مع الإمارات

منتدى دبي يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والقارة السمراء

الإمارات حلقة وصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية.. ودبي بوابة أفريقيا إلى العالم

أكد السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA»، أن هيئة «FOGECA» تضم 22 دولة أفريقية، وكذلك أكثر من 800 شركة، وهناك أكثر من 10 رؤساء دول أفريقية على علاقات جيدة مع هيئة «FOGECA»، ويساندون معظم قراراتها.

وأوضح - في تصريحات خاصة لـ«البيان» - أن منتدى دبي الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي يعتبر نقطة تحول في عمل «FOGECA»، وأشار إلى أن 22 دولة أفريقية ترحب بعقد شراكات اقتصادية شاملة مع دولة الإمارات.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد ملهم لمعظم المسؤولين الأفارقة، مشيراً إلى أن الشعوب الأفريقية تعتبر دولة الإمارات عموماً حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، كما تعتبر دبي قلب الشرق الأوسط النابض وبوابة أفريقيا إلى العالم.

أمادو ديان: محمد بن راشد قائد ملهم لمعظم المسؤولين الأفارقة

وأكد السفير أمادو ديان أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي، الذي استضافته دبي أسهم في تعزيز العلاقات ليس فقط بين الإمارات والسنغال، ولكنه يفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية بين الإمارات وعدد كبير من الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن فعاليات المنتدى أسهمت بقوة في دعم أبناء السنغال، الذين يقيمون في دولة الإمارات، كما أسهم في كشف الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين الراغبين في الاستثمار والعمل في السنغال، وهذا يعني فوائد مشتركة للبلدين الشقيقين.

توسيع الشراكات

وأضاف السفير أمادو ديان أن التقرير الصادر عن المنتدى تناول العديد من المحاور المهمة، وتم استعراضها خلال لقاء مهم الأسبوع الماضي مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي قام بجهد كبير، ليخرج المنتدى بهذه الصورة الطيبة.

وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لهيئة «FOGECA» تهدف إلى تيسير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الأفريقية.

وتطمح الهيئة إلى أن تكون جسراً مؤسسياً وتشغيلياً بين الجانبين، بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى السلطات الأفريقية والمشاريع الاستراتيجية، ضمن إطار عمل رسمي وآمن ومنظم، مع تعزيز ديناميكية متبادلة، تعود بالنفع على أصحاب المصلحة الأفارقة.

وأضاف أنه خلال المنتدى لمسنا دعماً ملموساً من خلال تيسير التواصل بين «FOGECA» وشركاء الاستثمار في دبي، ولا سيما من خلال تبادل جهات الاتصال الرسمية، ونسعى إلى ضمان المتابعة التشغيلية الفعالة بين مختلف الأطراف، من أجل تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى شراكات هيكلية ومشاريع ملموسة.

باسيرو ديوماي

وحول وجوده في دبي، خلال الفترة الحالية، أكد أنه سوف يوجد في أبوظبي خلال زيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الإمارات، خلال الأيام المقبلة، في زيارة تعكس العلاقات القوية بين الإمارات والسنغال، وأوضح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام القارة السمراء.

وأشار إلى قيام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بزيارة مهمة تضم وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو، رئيس وزراء السنغال، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم، شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

وأضاف أن الأرقام تظهر وصول حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال إلى 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 21% على أساس سنوي، وهذا يعكس حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وقال: «خلال وجودي في دبي تابعت الاحتفال بذكرى مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، ورأيت السعادة الغامرة لسكان الإمارات ولأبناء السنغال بهذه المناسبة الكريمة، وهذه فرصة لتهنئة سموه».

وتابع: «العالم كله يشهد التطور الكبير، الذي حدث في دولة الإمارات منذ تولي سموه رئاسة الحكومة، وجميع المنظمات الدولية تصدر تقاريرها بإشادة واسعة لما تحقق في دبي، وفي الإمارات عموماً على مدار الـ 20 عاماً الماضية، فمنذ تولي سموه المسؤولية، تسارعت وتيرة الإنجازات على الصعيدين المحلي والاتحادي، عبر تعزيز التنافسية الدولية، لتتبوأ الإمارات ودبي مكانة عالمية في مختلف المجالات».

وقال: «من خلال علاقاتي قنصلاً فخرياً لجمهورية أنغولا في السنغال، ومن خلال مقابلاتي مع أكثر من 10 رؤساء أفارقة وعشرات القادة وأصحاب الشركات في القارة السمراء، يحظى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقدير خاص بين القادة الأفارقة، وكثير من القادة الأفارقة يتمنون رؤية سموه، والاستفادة من علمه ورؤيته، ويشعرون بالامتنان لكل ما قدمه للقارة السمراء، إننا ندعو له أن يحقق كل ما يتمناه ليس فقط في دبي والإمارات وإنما في كل العالم».

الدورة المقبلة

وحول الدورة المقبلة من المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA»، قال: حتى الآن لم نحدد مكان الانعقاد، وهناك العديد من الدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة المنتدى، الذي سوف ينعقد بعد 6 أشهر من الآن، وسوف نقرر مكان الانعقاد قريباً، حيث تقدمت السنغال والكاميرون وغيرها بطلبات لاستضافة المنتدى، وسوف نقرر قريباً.