«طيران الإمارات» تحلق بـ«A380» إلى 52 وجهة في 2026

تواصل «طيران الإمارات» تعزيز مكانتها كأكبر مشغّل لطائرات «إيرباص A380» في العالم، حيث كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة تحليلات الطيران العالمية «سيريوم»، أن الناقلة سوف تسيّر خلال العام الجاري رحلاتها إلى نحو 52 وجهة حول العالم.

أوروبا

وتعد أوروبا أكبر سوق لطائرات «إيرباص A380» لدى «طيران الإمارات»، حيث تخدم الناقلة 21 مطاراً في هذه القارة يتصدرها مطار لندن هيثرو كأكثر خطوط «إيرباص A380» ازدحاماً، مع ست رحلات يومية. وفي المملكة المتحدة أيضاً، تشغل «طيران الإمارات» الطائرة إلى مطارات لندن غاتويك، وبرمنغهام، وغلاسكو، ومانشستر.

وعبر القنال الإنجليزي، تُسيّر الشركة رحلات «إيرباص A380» إلى باريس ونيس، بينما تشمل إسبانيا برشلونة ومدريد. وفي وسط وغرب أوروبا، تصل طائرات «إيرباص A380» إلى أمستردام، ودوسلدورف، وفرانكفورت، وميونيخ، وزيورخ، وميلانو، وروما. في شمال أوروبا، تُستخدم الطائرة على رحلة يومية واحدة إلى كوبنهاغن، بينما تشغل يومياً إلى فيينا وبراغ في وسط أوروبا. كما تُستخدم «إيرباص A380» على إحدى ثلاث رحلات يومية إلى إسطنبول، وفي روسيا، تتمتع «طيران الإمارات» بموقع فريد كونها من شركات الطيران الأجنبية القليلة التي لا تزال تخدم البلاد، حيث تُسيّر رحلتين يومياً بطائرة «إيرباص A380» إلى مطار موسكو دوموديدوفو.

آسيا

وتعد آسيا من أهم أسواق طيران الإمارات، حيث تشغل الناقلة رحلاتها إلى 12 مطار بطائرة «إيرباص A380» في هذه القارة، ففي جنوب آسيا، تقتصر رحلات «إيرباص A380» على الهند فقط، وتحديداً إلى مومباي وبنغالور. أما بقية الوجهات فتخدم بطائرات A350-900 و777.

وفي شرق آسيا، تشغل «إيرباص A380» يومياً إلى طوكيو، وأوساكا، وسيؤول، وتايبيه، إضافة إلى شنغهاي في الصين، فيما تُخدم هونغ كونغ برحلتين يومياً بطائرة «إيرباص A380»، إحداهما مباشرة من دبي والأخرى عبر بانكوك كرحلة بحقوق الحرية الخامسة. أما في جنوب شرق آسيا، فتُعد بانكوك أكثر وجهات A380 ازدحاماً بعد لندن، مع أربع رحلات يومية، إضافة إلى ثلاث رحلات يومية إلى سنغافورة، ورحلة يومية إلى كوالالمبور، وأخرى إلى دينباسار.

أفريقيا والشرق الأوسط

ويعد انتشار طائرة «إيرباص A380» في أفريقيا محدوداً مقارنة بأوروبا. إذ تشغل ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة، ورحلة يومية إلى الدار البيضاء، ورحلتين يومياً إلى موريشيوس، إضافة إلى رحلات إلى جوهانسبرغ. وبذلك، لا تتجاوز شبكة «إيرباص A380» في أفريقيا أربع وجهات بسبع رحلات يومية، لتكون ثاني أقل القارات من حيث تشغيل هذا الطراز بعد أمريكا الجنوبية. أما في الشرق الأوسط، فالاستخدام أقل أيضاً، مع رحلة يومية إلى عمّان وثلاث رحلات يومية إلى جدة. وتعتمد «طيران الإمارات» بشكل أكبر في المنطقة على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A350-900».

الأمريكتان

وفي أمريكا الجنوبية، تشغل «طيران الإمارات» طائرة «إيرباص A380» على خط واحد فقط إلى مدينة ساو باولو، برحلة يومية. وبالمثل، تستخدم الطائرة على خط يومي واحد إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا.

أما في الولايات المتحدة، فتشغّل «طيران الإمارات» طائرة «إيرباص A380» على خمسة من أصل 12 خطاً، وهي: هيوستن (جورج بوش الدولي)، ولوس أنجلوس، ونيويورك (جون إف كينيدي)، وسان فرانسيسكو، وواشنطن (دالاس).

ومعظم رحلات «طيران الإمارات» إلى الولايات المتحدة تسير مرة واحدة يومياً، غير أن خط نيويورك – جون إف كينيدي يتميز بتشغيل رحلتين يومياً بطائرة «إيرباص A380»، ما يجعله أكثر محطات الشركة ازدحاماً في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، تشغّل الشركة رحلة يومية خامسة الحرية بين دبي ونيويورك مروراً بمطار ميلانو مالبينسا، باستخدام طائرة «إيرباص A380» أيضاً. وبذلك، تُسيّر طيران الإمارات ثلاث رحلات يومية بطائرة A380 إلى مطار JFK، في حين تقتصر بقية الخطوط الأمريكية على رحلة يومية واحدة أو أقل.

أوقيانوسيا

ويشهد الطلب على السفر بين أوروبا وآسيا من جهة، وأستراليا ونيوزيلندا من جهة أخرى، مستويات مرتفعة، وهو ما يجعل هذه السوق محورية لطيران الإمارات. ففي أستراليا، تُسيّر الشركة رحلات «إيرباص A380» يومية إلى بيرث وبريسبان، ورحلتين يومياً إلى ملبورن، وثلاث رحلات يومياً إلى سيدني، تمتد إحداها إلى كرايستشيرش في نيوزيلندا. كما تشغّل «طيران الإمارات» رحلة يومية مباشرة بطائرة «إيرباص A380» بين دبي وأوكلاند، والتي تُعد أطول رحلة في العالم تُشغَّل بهذا الطراز.

وبشكل عام، تشغّل «طيران الإمارات» طائرة «إيرباص A380» على ستة خطوط إلى أوقيانوسيا، مع عدد ترددات يومية أعلى مقارنة بالأمريكتين. وتبقى الطائرة العملاقة العمود الفقري لعمليات الشركة في أوقيانوسيا، إلى جانب دورها في ربط كبرى المدن الأوروبية والآسيوية.

وأظهرت بيانات «طيران الإمارات» أن أسطول الشركة من طائرات «إيرباص A380»، نقل نحو 44% من إجمالي مسافريها، البالغ عددهم 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024-2025، أي نحو 23.6 مليون مسافر، وأشارت البيانات، إلى أن رحلات أسطول «العملاقة» سجلت معدل إشغال للمقاعد وصل إلى 80%.