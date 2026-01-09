المؤشر نيكاي يرتفع بدفعة من مكاسب شركات تصنيع السيارات

اختتم المؤشر نيكاي التعاملات ⁠اليوم الجمعة على ارتفاع مدفوعا بزيادة سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية ‌يونيكلو بفضل نتائج أعمال قوية.

وسجلت شركات تصنيع السيارات أداء قويا أيضا بدعم من ضعف الين الذي عزز قيمة إيراداتها في الخارج إضافة إلى الارتياح العام من أن الصين لن تحظر صادرات لسلع توصف بأنها ذات استخدام مزدوج، تستخدم لتطبيقات مدنية ودفاعية، للشركات اليابانية ⁠غير العسكرية.

وصعد المؤشر نيكاي 1.6 بالمئة ليغلق عند 51939.89 نقطة. وقفز سهم فاست رتيلينج ذو الثقل الكبير على المؤشر 10.7 بالمئة، ليسهم بمفرده في إضافة 592 نقطة إلى ⁠إجمالي صعود المؤشر نيكاي البالغ 823 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة 3514.11 نقطة.

وسجل المؤشر نيكاي بذلك زيادة أسبوعية بلغت 3.2 بالمئة والمؤشر توبكس 3.1 بالمئة. ومن ​المقرر إغلاق أسواق اليابان يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

وشكلت نتائج أعمال ​الشركات المحفز الرئيسي لتحركات ​السوق اليابانية حتى رغم ترقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري في الولايات المتحدة والذي قد يمتد ‌أثره لكل المناطق ‌والأصول.

وقال واتارو أكياما ⁠محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "ما ستقوله بيانات الوظائف في الولايات المتحدة عن توقعات السياسة النقدية سيكون بالطبع محل تركيز المستثمرين".

وأضاف أن موسم إصدار نتائج أعمال الشركات لن يصل لزخمه ​الكامل قبل وقت لاحق ​من هذا الشهر لكن من المقرر صدور نتائج أعمال ياسكاوا إليكتريك، المصنعة لروبوتات التصنيع، في وقت لاحق اليوم الجمعة وهي نتائج تحظى بمتابعة وثيقة ‍إذ ستقدم مؤشرات عن وضع قطاع التصنيع المحلي.

وصدرت نتائج أعمال خلال أسبوع التداول المنقضي وجاءت بالأساس من شركات تجزئة. وتسببت نتائج مخيبة للآمال لشركة آيون، رغم تسجيلها مبيعات قياسية وأرباحا تشغيلية، في هبوط حاد للسهم 7.7 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء على ‍المؤشر نيكاي.

وقفز سهم مازدا، التي تعتمد بقوة على المبيعات في الولايات المتحدة، 4.3 بالمئة، وأيضا زاد سهم تويوتا 2.9 بالمئة وهوندا 3.1 بالمئة ونيسان 2.5 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، وعددها 225 في الإجمال، زاد 169 سهما وهبط 54 واختتم سهمان التداولات ‍على استقرار.