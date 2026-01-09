صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

ارتفع ⁠المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بدعم ‌من صعود سهم شركة فاست ريتيلينج العملاقة مشغلة متاجر يونيكلو على خلفية أرباح قوية.

وحققت أسهم شركات تصنيع السيارات أداء متميزا بعدما أدى ضعف الين ⁠إلى تعزيز قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج.

وزاد المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة إلى 51463.⁠44 بحلول الساعة 0135 بتوقيت جرينتش.

وساهم سهم فاست ريتيلينج الذي يتمتع بوزن ثقيل بمفرده بإجمالي 488 نقطة بعدما قفز ​8.6 بالمئة، متجاوزا حتى ​إجمالي مكاسب المؤشر البالغة ​325 نقطة.

وأضاف سهم تويوتا 11 نقطة أخرى ‌بصعوده اثنين ‌في المئة.

وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3495.92 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع بأكمله، ارتفع ​المؤشر نيكاي ​بنحو 2.5 بالمئة فيما صعد توبكس 2.8 بالمئة.

وكانت نتائج الأعمال ‍هي المحرك الرئيسي للسوق اليابانية، رغم الترقب الواسع للتقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق ‍من اليوم وقد تكون له تأثيرات على جميع المناطق الجغرافية وفئات الأصول.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 145 سهما وتراجع 79 سهما واستقر سهم ‍واحد.