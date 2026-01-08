نيكاي يتراجع لليوم الثاني وسط عمليات جني أرباح

⁠تراجع المؤشر نيكاي لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس ‌متأثرا بعمليات جني الأرباح في قطاع الذكاء الاصطناعي ومع تصاعد التوتر التجاري مع الصين.

وانخفض المؤشر نيكي 1.6 بالمئة ليغلق عند 51117.26 نقطة بعد خسارة 1.1 بالمئة أمس الأربعاء. ⁠وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وسجل المؤشر نيكاي مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء بعد موجة مكاسب على مدار الأشهر القليلة الماضية ⁠مدفوعة إلى حد كبير بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الوزن الثقيل في قطاع الرقائق مثل ​أدفانتست وطوكيو إلكترون من أكبر المستفيدين من هذا ​الاتجاه.

وقال واتارو أكياما ​الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية "الانخفاض في بعض الأسهم ‌المرتفعة، لا سيما ‌الأسهم المرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي وأشباه الموصلات، أثر بشدة على المؤشر اليوم".

وانخفضت أسهم الشركات اليابانية لتصنيع الكيماويات بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إنها بدأت تحقيقا ​لمكافحة الإغراق ​في واردات المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الرقائق.

ويأتي التحقيق في واردات ثنائي كلورو السيلان القادمة من اليابان وسط ‍توتر العلاقات بين البلدين وإعلان الصين هذا الأسبوع عن حظر صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان.

وهوى سهم شين-إيتسو للكيماويات أربعة بالمئة، بينما تراجع سهم ميتسوبيشي للكيماويات 0.4 بالمئة .

وزاد ‍74 سهما على المؤشر نيكي وهبط 149. وجاءت مجموعة سوفت بنك على رأس أكبر الخاسرين بعد نزول سهمها 7.6 بالمئة، بينما اعتلى سهم سوميتومو فارما قائمة الرابحين بارتفاعه 7.8 بالمئة.