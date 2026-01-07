تباين أداء المؤشرات الأوروبية.. وتراجع اليابانية

استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد سلسلة ارتفاعات قياسية عند الإغلاق، ‌في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب آخر التطورات الأمريكية الفنزويلية قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد وصوله لمستوى قياسي عند الإغلاق الثلاثاء.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.44 بالمئة. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين إيبكس ⁠الإسباني وميلانو الإيطالي. ووصلت المؤشرات الثلاثة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء.

ورغم أن الأسواق تجاوزت إلى حد كبير تصاعد المخاطر ​الجيوسياسية العالمية، فقد يكون استقرار الأربعاء ​بمثابة إعادة ضبط ​في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تأثير العملية الأمريكية في فنزويلا.

وانخفضت أسعار ‌النفط بعد ‌أن قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد خام فنزويلي بملياري دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد ​من الإمدادات.

وتراجع ​سهم شركة شل البريطانية للطاقة 1.8 بالمئة، ونزل سهم شركة بي.بي البريطانية أيضاً ‍2.9 بالمئة.

ويترقب المتعاملون أيضاً صدور مجموعة من البيانات سيكون لها دور محوري في تشكيل توقعات الاقتصاد الكلي. ومن المقرر صدور مسح وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف الشاغرة ‍ودوران العمالة اليوم الأربعاء.

ونزل سهم نستله 1.2 بالمئة ليواصل خسائره بعد إعلان الشركة أمس الثلاثاء سحب دفعات من منتجات تغذية الرضع بسبب احتمال تلوثها بمواد سامة يمكن أن تسبب الغثيان والقيء.

انخفض المؤشر نيكاي واحداً بالمئة ⁠الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد الارتفاع الذي دفع المؤشر الياباني إلى مستوى ‌قياسي عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وتراجع نيكاي 1.06 بالمئة إلى 51961.98 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.77 بالمئة إلى 3511.34 نقطة.

وارتفع نيكاي أربعة بالمئة في أول جلستين من العام، ووصل إلى مستوى قياسي عند الإغلاق ⁠أمس الثلاثاء.

ويقيم المتعاملون في السوق أيضاً تأثير الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان.

وقال ناوكي فوجيوارا، وهو مدير صندوق بارز في شركة شينكين لإدارة الأصول «كان ⁠للحظر الذي فرضته الصين على التصدير تأثير سلبي، لكن بشكل عام، باع المستثمرون الأسهم مع ارتفاع البورصة بشكل حاد في الجلستين الماضيتين».

وأضاف «لكن الأموال متداولة. وتركز البيع على أسهم الشركات الكبيرة، بينما ارتفعت ​أسهم الشركات الصغيرة».

وصعد المؤشر توبكس لأسهم الشركات الصغيرة 0.39 ​بالمئة. وربح حوالي 55 بالمئة ​من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، بينما انخفض 41 بالمئة، ولم يطرأ تغير يذكر ‌على ثلاثة بالمئة.

وقالت ‌وزارة التجارة الصينية ⁠في بيان الثلاثاء إن بكين حظرت تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

والمواد ذات الاستخدام المزدوج هي سلع أو برمجيات أو تقنيات لها تطبيقات مدنية ​وعسكرية، ومن بينها ​بعض العناصر الأرضية النادرة اللازمة في صنع الطائرات المسيرة والرقائق.

وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتوربأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وزاد سهم تويو للهندسة، وهي ‍شركة متخصصة في تطوير تكنولوجيا استخراج العناصر الأرضية النادرة من البحر، بنسبة 20 بالمئة تقريبا ليصل اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى يومي تفرضه البورصة عند 4285 ينا. ونزل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.4 بالمئة ليلحق بالمؤشر نيكاي أكبر الخسائر.

وانخفض سهم شركة ‍فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.74 بالمئة.

وارتفع سهم هيساميتسو للأدوية 19.23 بالمئة إلى أعلى مستوى يومي له عند 6200 ين بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم التحول إلى شركة خاصة في عملية شراء من الإدارة مقابل ما يقرب من 400 مليار ين (2.55 ‍مليار دولار).