نيكاي الياباني يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني ⁠للأسهم اليوم الأربعاء من أعلى مستوى إغلاق قياسي ‌سجله في الجلسة السابقة مع جنى المستثمرين الأرباح، بينما تحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المهم الذي قد يحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع نيكاي 0.4 بالمئة إلى 52284.23 نقطة بحلول ⁠الساعة 01:52 بتوقيت جرينتش، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 3521.12 نقطة. وكان نيكي ارتفع أربعة بالمئة في أول جلستين ⁠من العام، مسجلا أعلى مستوى إغلاق قياسي أمس الثلاثاء.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير المحللين في أسيت مانجمنت ون "خلال الجلستين الماضيتين، بدا وكأن الأموال التي كانت مُركّزة ​في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية قد وُزّعت ​على دول أخرى، نظرا لقوة ​أسواق الأسهم العالمية".

وأضاف "لكن انخفاض اليوم طفيف مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي تحققت ‌حتى الجلسة السابقة. ‌وينصب تركيز ⁠السوق الآن على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع".

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية موثوقة مع تلاشي آثار الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 ​يوما، وتشمل ​البيانات المرتقبة مسح فرص العمل ودوران العمالة اليوم الأربعاء، وتقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة.

وقد تعزز بيانات ‍توظيف أضعف من المتوقع موقف البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة.

وفي اليابان، انخفض سهم شركة فاست ريتيلينج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.04 بالمئة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في المؤشر. وهبط سهم شركة أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، 1.67 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2.54 بالمئة، ليقدم أكبر دعم لنيكاي. وقفز سهم شركة كيوكسيا، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، ‍12.7 بالمئة.