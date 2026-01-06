الأسهم العالمية «خضراء».. والمستثمرون يترقبون أسبوعاً حافلاً بالبيانات وتقارير ​العمل

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية كافة ارتفاعاً، وتزينت باللون الأخضر، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم ⁠بعد تسجيل المؤشرات الرئيسية أكبر مكاسبها اليومية خلال أسابيع في ⁠الجلسة السابقة، في حين تستعد الأسواق لأسبوع حافل بالبيانات وتقارير ​العمل. ففي «وول ستريت»، صعد مؤشر «داو ​جونز» الصناعي بنسبة 0.88%، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند ​بورز 500» بنسبة 0.49%، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.48%.

كذلك ارتفعت الأسهم ⁠الأوروبية بعد أن تجاوزت مستوى نفسياً رئيسياً في الجلسة السابقة، وأدى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة إلى زيادة أسهم الموارد الأساسية. وحافظت الأسهم على المكاسب مع تمسك المستثمرين بتوقعات قوة الاقتصاد رغم تصاعد التوتر ⁠الجيوسياسي بعد الضربات الأمريكية على فنزويلا.

وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 1.18%، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.58%، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.32%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.09% مسجلاً مستوى قياسياً.

ويقدر خبراء في ‌«جولدمان ساكس» أن التحفيز ⁠المالي الذي تتبناه البلاد سيكون ركيزة أساسية لدعم نمو منطقة اليورو هذا العام. وارتفع مؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.4% ​ليسجل مستوى قياسياً. ويترقب المتعاملون مجموعة من البيانات ستصدر الثلاثاء تتضمن بيانات التضخم الألمانية وبيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأظهرت البيانات الأولية أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا زاد في ديسمبر بأقل قليلاً من المتوقع، واستقر مؤشر الأسهم. وقفز سهم «إن بوست» 15% تقريباً بعد أن قالت الشركة إنها تلقت عرضاً استرشادياً بشأن استحواذ محتمل على كل أسهمها.

وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» ⁠أعلى مستوى عند الإغلاق بدعم من تحسن التوقعات حول أرباح الشركات في اليابان. وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.32% ليغلق عند 52518.08 نقطة. وصعد المؤشر 4% في أول جلستين من العام مقتفياً أثر المكاسب في «وول ستريت»، وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً عند مستوى قياسي مرتفع، إذ صعد ⁠1.75% إلى 3538.44 نقطة.

وقال كازونوري تاتبي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «دايوا أسيت مانيجمنت»: الأجواء الأساسية حول الأسهم اليابانية قوية، فعندما ترى السوق ⁠إشارات إيجابية، يزداد الإقبال على الاستثمار. وأضاف: تستند هذه الأساسيات إلى التحول من الانكماش إلى التضخم وإصلاح حوكمة الشركات. وأصبح المستثمرون المحليون أكثر استعداداً لشراء الأسهم اليابانية.