الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

ارتفعت الأسهم ⁠الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوزت مستوى ‌نفسيا رئيسيا في الجلسة السابقة، وأدى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة إلى زيادة أسهم الموارد الأساسية.

وحافظت الأسهم على المكاسب مع تمسك المستثمرين بتوقعات قوة الاقتصاد رغم تصاعد التوتر ⁠الجيوسياسي بعد الضربات الأمريكية على فنزويلا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش بعد ⁠المكاسب التي حققتها أسهم الدفاع والطاقة أمس الاثنين ودفعته إلى تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة.

وزاد مؤشر الموارد الأساسية ​واحدا بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

وربح ​المؤشر داكس الألماني ​0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي. ويقدر خبراء في ‌جولدمان ساكس ‌أن التحفيز ⁠المالي الذي تتبناه البلاد سيكون ركيزة أساسية لدعم نمو منطقة اليورو هذا العام.

وارتفع المؤشر إيبكس الإسباني 0.4 ​بالمئة ​ليسجل مستوى قياسيا.

ويترقب المتعاملون مجموعة من البيانات ستصدر اليوم الثلاثاء تتضمن بيانات التضخم الألمانية ‍وبيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأظهرت البيانات الأولية أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا زاد في ديسمبر ‍بأقل قليلا من المتوقع. واستقر مؤشر الأسهم.

وقفز سهم (إن بوست) 15 بالمئة تقريبا بعد أن قالت الشركة إنها تلقت عرضا استرشاديا بشأن استحواذ محتمل على كل أسهمها.