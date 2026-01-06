الأسهم اليابانية ترتفع بقيادة أسهم قطاعي الطاقة والمالية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء ⁠مقتفية أثر أداء وول ستريت القوي الليلة الماضية، وقادت أسهم الطاقة ‌والقطاع المالي المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى 52141.68 نقطة عند الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 1.2 بالمئة إلى 52456.03 نقطة، مقتربا قليلًا من أعلى مستوى قياسي له عند 52636.87 ⁠نقطة الذي سجله في أكتوبر.

وقفز المؤشر ثلاثة بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى مستوى قياسي، ⁠بعد صعوده 1.19 بالمئة إلى 35190.3 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "اتخذ المستثمرون نهج الحذر وباعوا الأسهم لجني الأرباح مع اقتراب المؤشر نيكاي ​من مستوى قياسي".

لكن السوق بشكل عام كانت متماسكة، مع ​ارتفاع أسهم شركات تكرير النفط ​والبنوك.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، إذ أسهمت الأسهم المالية الصاعدة في رفع ‌المؤشر داو جونز ‌الصناعي إلى ⁠أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات الطاقة بعد عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي اليابان، قفز سهم شركة إينيوس ​هولدنجز 4.37 ​بالمئة، متصدرا بذلك مكاسب مؤشر منتجات النفط والفحم على توبكس، الذي قفز أربعة بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة ‍والثلاثين لقطاعات بورصة طوكيو.

وصعد مؤشر أسهم البنوك 2.82 بالمئة، مع ارتفاع سهم ميزوهو فاينانشيال جروب أربعة بالمئة. وارتفعت أسهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشيال وسوميتومو ميتسوي فاينانشيال بأكثر من 2.5 بالمئة لكل منهما.

وفي المقابل، هوت أسهم شركة تشوبو ‍إلكتريك 7.6 بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، وذلك بعد إعلان الشركة عن احتمال وجود مشكلات في معايير مقاومة الزلازل المستخدمة في محطة نووية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 82 بالمئة وانخفضت أسعار 15 بالمئة، ‍بينما استقرت أسعار اثنين ⁠بالمئة.