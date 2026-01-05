إس.بي.آي فاندز مانجمنت تعتزم جمع 1.4 مليار دولار بطرح أسهمها للاكتتاب العام



أفادت مصادر مطلعة بأن شركة إس.بي.آي فاندز مانجمنت، أكبر شركة لإدارة الأصول والاستثمار في الهند، تعاقدت مع تسعة بنوك استثمار لتقديم الاستشارات لعملية الطرح العام الأولي (IPO) لأسهمها المزمع تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي يُتوقع أن تصل حصيلتها إلى 1.4 مليار دولار.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية كلّاً من: كوتاك ماهيندرا كابيتال، وأكسيس بنك، وإس.بي.آي كبيتال ماركتس، وموتيلال أوزوال للاستشارات الاستثمارية، وآي.سي.آي.سي.آي للأوراق المالية، وجي إم فاينانشال، ووحدات محلية تابعة لسيتي جروب، وإتش.إس.بي.سي هولدينجز، وبنك أوف أمريكا. ومن المتوقع الاتفاق النهائي مع البنوك المختارة قريباً، فيما قد تصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 14 مليار دولار.

ويأتي هذا الطرح بعد النجاح الباهر لطرح آي.سي.آي.سي.آي برودينشال، ثاني أكبر شركة لإدارة صناديق الاستثمار في الهند، الذي جمع 1.2 مليار دولار من الطرح العام الأولي، مع تغطية الطرح أكثر من 39 مرة وإدارة 18 بنكاً للاستثمار، حيث قدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 14 مليار دولار.

وتعد الهند من بين أكثر أسواق العالم نشاطاً في عمليات الطرح العام الأولي، حيث بلغت حصيلة الطروحات في 2025 حوالي 22.36 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي للعام السابق البالغ 21 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ.

وتعود ملكية إس.بي.آي فاندز مانجمنت بشكل مشترك إلى مجموعة ستيت بنك أوف إنديا المصرفية وشركة أموندي. وقد أعلن الطرفان العام الماضي عن اعتزامهما بيع حصة مشتركة تبلغ 10% من إجمالي أسهم الشركة من خلال الطرح العام الأولي، في خطوة من شأنها تعزيز هيكلة رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين.

ويعكس الطرح المتوقع اهتمام المستثمرين بالأسواق الهندية ومجال إدارة الأصول، ويأتي في وقت يشهد نشاطاً متزايداً على صعيد الطروحات العامة الأولية، مع سعي الشركات الرائدة إلى الاستفادة من السيولة المتاحة وإمكانات النمو في قطاع الاستثمار وإدارة الصناديق.