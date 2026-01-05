أسهم أوروبا ترتفع بقيادة أسهم قطاع الدفاع بعد أزمة فنزويلا

ارتفعت الأسهم ⁠الأوروبية، الاثنين، لتواصل مكاسبها التي حققتها ‌في بداية العام مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الدفاعية بعد أن أثارت الضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا مخاوف جيوسياسية جديدة.

وخلال التداولات، ⁠ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة. ومن المتوقع أن تعود أحجام التداول إلى طبيعتها مع عودة المستثمرين ⁠بعد عطلة عشية العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدفاع 2.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في شهرين. كما ارتفع مؤشرا التكنولوجيا ​والموارد الأساسية 2.1 بالمئة واثنين بالمئة ​على التوالي.

وسيواصل المستثمرون ​مراقبة تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد قوات ‌أمريكية في ‌مطلع الأسبوع ⁠بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت وضع فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية المؤقتة.

ويركز المستثمرون أيضا على البنوك المركزية، ​إذ ​يراقبون البيانات الواردة بحثا عن أدلة حول مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، ‍ارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس.

وارتفعت أسهم شركة إيه.إس.إم.إل أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة ‍رقائق الكمبيوتر 3.9 بالمئة.

وقام المحللون في شركة بيرنستين للوساطة بترقية السهم من «أداء السوق» إلى «أداء متفوق»، ورفعوا السعر المستهدف للسهم إلى 1300 يورو من 800 يورو.